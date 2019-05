Sportfest findet am 1. und 2. Juni statt

Erfeld.Das Sportfest des SC Erfeld findet am Samstag und Sonntag, 1. und 2. Juni, auf dem Sportgelände des SC statt. Beginn ist am Samstag ab 14 Uhr mit einem F-Jugend-Spielfest. Ab 17 Uhr stehen sich Alt- und Firmenmannschaften gegenüber. Ein „gemütlicher Abend“ schließt sich an. Dabei ist für die Bewirtung gesorgt.

Ab 10.30 Uhr startet der Frühschoppen am Sonntagmorgen, ehe ab 11 Uhr die Kleinsten bei einem Bambini-Spielfest ihre Kräfte messen. Um 13.30 Uhr ist Anpfiff des E-Jugend-Saisonspiels zwischen der SG Erfeld/Gerichtstetten und dem TV Hardheim.

Zum letzten Kreisligaspiel der Saison empfängt die SG Erfeld/Gerichstetten im Derby den FC Schweinberg. Anstoß ist um 15 Uhr. In der Halbzeitpause wird die Kinderschautanzgruppe des SV Gerichtstetten ihren Sommertanz präsentieren.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 31.05.2019