„Sportliche Ferientage“ locken zahlreiche Kinder an

Hardheim.Eine „sichere Bank“ sind die im Hardheimer Ferienprogramm von Stefan Müller, Jugendleiter des TC Hardheim, initiierten „sportlichen Ferientage“.

Das Tenniscamp startete gleich zu Ferienbeginn am Montag auf den Tennisplätzen bei der Wohlfahrtsmühle und fand Resonanz bei annähernd 40 Mädchen und Jungen.

Unterstützt wurde Müller bei der Realisierung des Vorhabens von Monika Herzog-Müller (Küche), Hans und Conny Laub, Marita Seeber , Edgar Busch, Helga Brauch, Marius und Pascal Gärtner, Sabine Neumann, Birgit Baumann, Ulrike Müller, Otti Hippler und Amelie Seitz-Böna. Sie alle werden im Verlauf des Feriencamps bis Mittwoch zum Einsatz kommen.

Viel Abwechslung

Die Sieben- bis 14-Jährigen wurden in acht Gruppen aufgeteilt und können so mit Gleichaltrigen abwechslungsreiche Ferienfreuden erleben. Von 9 bis 16 Uhr wechseln sich Aktivität, Ruhephasen und Bewirtung ab. Zum Programm gehört natürlich Tennis in Theorie und Praxis.

Gleich am Montag waren die Mädchen und Jungen mit Begeisterung bei der Sache und werden bis Mittwoch ihre Freude bei den vielen Programmpunkten, wie Erkundungen im Bachbett der Erfa – vom TC-Gelände bis hoch und zurück zur Wohlfahrtsmühle – haben.

Dabei wird für die notwendige Abkühlung gesorgt sein. Zudem kann auf dem Tennisgelände auch Fußball gespielt werden.

Die Jungen und Mädchen haben darüber hinaus die Gelegenheit, sich – sollte es zu warm sein – in den Schatten des Clubheims zurückzuziehen und sich dort mit Brettspielen zu beschäftigen und zu unterhalten. Z

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 30.07.2019