Sprechstunde eingestellt

Hardheim/Höpfingen.Jährlich nimmt sich der Pfarrgemeinderat eine Auszeit, um in Ruhe über die Belange der einzelnen Gemeinden und der Seelsorgeeinheit zu beraten. Ende Januar bot sich in den Räumen des Schönstattzentrums Waldstetten die Möglichkeit, zunächst Informationen und Termine aus den verschiedenen Gremien und Gemeinden auszutauschen, um dann vom Stiftungsrat über anstehende und längerfristig geplante Projekte informiert zu werden. Etwa die Veränderungen im Kindergarten Höpfingen, das erweiterte Angebot im Bereich der Kleinkindbetreuung, dem Einbau einer Entlüftungsanlage im Kindergarten Gerichtstetten und dem Einbau eines zweiten Fluchtweges im Kindergarten Bretzingen.

Seit 40 Jahren Priester

Weiten Raum nahm die Jahresplanung und Abstimmung der vielfältigen Termine ein. Beginnend mit der Feier von Pfarrer Scheuermann im Monat Mai, der seit 40 Jahren Priester ist, schließen sich verschiedene Feste an, eines davon das Pfarrfest am 23 September an der Steinemühle. Sieglinde Böhrer informierte über den Hungermarsch im vergangenen Jahr und über einen Erlös von 25 000 Euro. Da die Pastorale Sprechstunde der Gemeindereferentinnen in Höpfingen nicht angenommen wurde, beschloss das Gremium, diese einzustellen. Stattdessen werden Termine nach Vereinbarung angeboten.