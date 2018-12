Standort Hardheim wächst auf

Hardheim.2018 war für die Gemeinde Hardheim ein absolut bewegtes, spannendes und aufregendes Jahr mit vielen zukunftsweisenden Entscheidungen und Maßnahmen. Die Frage, wie es mit der Bundeswehr weitergeht, war dabei neben der begonnenen Erweiterung des Krankenhauses das Hauptthema.

Das Materiallager wurde im Dezember außer Dienst gestellt. In der Kaserne entwickelte sich die dem KSK unterstellte Kompanie erfolgreich weiter. Ein historischer Moment für die Region war die Ankündigung der Bundesverteidigungsministerin Ursula van der Leyen, dass in Hardheim ein neues Panzerbataillon aufgestellt wird und der Bundeswehrstandort ganz erheblich aufgewertet wird.

In den Ortsteilen wurde 2018 die restmüllarme Abfallwirtschaft eingeführt, die FG „Hordemer Wölf“ startete mit einer großen Eröffnungsfeier in ihre Jubiläumskampagne zum 66-jährigen Bestehen.

Die evangelische Kirchengemeinde gründete in Hardheim einen Pfadfinderstamm und in der katholischen Seelsorgeeinheit Hardheim-Höpfingen machte der Priestermangel eine drastische Reduzierung der Gottesdienste und Aktivitäten erforderlich.

Im Rathaus trat Denise Reichert die Nachfolge von Friedrich Ansmann als Bauamtsleiterin an, der Krankenhaus-Förderverein erhöhte sein Spendenaufkommen für die Einrichtung auf 673 000 Euro.

In Schweinberg wurden der lange erhoffte Soccer-Court verwirklicht und die Umgestaltung des alten Friedhofs in einen Mehrgenerationentreff begonnen. In Gerichtstetten freut man sich über den neuen Dorfplatz. Die Schaffung von neuem Baugelände wird die Gemeinde über den Jahreswechsel hinaus beschäftigen.

Wie eng Glück und Leid beieinander liegen, zeigten besondere Geburtstags, z.B. vom Leitenden Arzt des Krankenhauses Dr. Schmid, auf der einen und der Tod des Hardheimer Ehrenbürgers Hubert Eirich auf der anderen Seite.

Die Volksbank Franken modernisierte ihre Bankstelle in Hardheim für 600 000 Euro, im „Ried“ ging die Ortssanierung zielstrebig weiter.

Beim Sommerfest wurde erstmals auf die Fußgängerzone verzichtet. Für den Erftal-Mühlenradweg gibt es jetzt eine Radkarte.

Die Zahl der Fachärzte im Krankenhaus erhöhte sich auf 14. Die Feuerwehrabteilungen Hardheim und Schweinberg nahmen neue Fahrzeuge in Betrieb, dem FC Schweinberg steht nach der Teilnahme am Aral-Gewinnspiel ein Spiel gegen den Bundesligisten Borussia Dortmund in Aussicht. Mit Unterstützung einer Elterninitiative konnte der Spielplatz Klingenweg völlig neu gestaltet werden. Offiziellle Inbetriebnahme war im Juni. Der Bau neuer Windkraftanlagen war auch 2018 ein Dauerthema.

