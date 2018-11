Stickoxidwert wird ermittelt

Hardheim.Wer die Walldürner Straße passiert, dem dürfte seit Montag ein Plastik-Röhrchen mit eigentümlicher Rohr-Halterung aufgefallen sein. Bei dem Konstrukt handelt es sich um den Wetterschutz für die Mess-Station zur Stickoxid-Konzentration-Messung, die durch Mitarbeiter der Landesansalt für Umwelt Baden-Württemberg (LUBW) in 2,70 Metern Höhe am Anwesen „Walldürner Straße 14“ angebracht wurde.

Ab Mitte Dezember wird mittels dieser Vorrichtung der Stickoxid-Gehalt in der Luft gemessen (die FN berichteten). Der in das Plastikgehäuse eingesetzte Passivsammler soll fortan monatlich im Labor untersucht werden. Eine erste größere Analyse der gesammelten Konzentration ist nach drei Monaten angedacht.

Maßgebend ist in diesem Fall der Wert von 40 Mikrogramm je Kubikmeter Luft: Fahrverbote für Dieselfahrzeuge drohen erst, wenn diese als Jahres-Mittelwert ermittelte, auf den Monat heruntergerechnnete Zahl überschritten wird. Der erste Schritt wäre dann ein sogenannter „Luftreinhalteplan“, den die Gemeinde Hardheim mit dem Regierungspräsidium ermitteln müsste. Fahrverbote wären erst die allerletzte Reaktion: Um die Lage in den Griff zu bekommen und Messwerte nach unten zu „korrigieren“, wären etwa Geschwindigkeitsbegrenzungen denkbar.

Außerdem müsste der Erfolg des „Luftreinhalteplans“ seitens der LUBW nachgewiesen werden, was weitere Messungen zur Folge hätte – gegebenenfalls an anderen Standorten in der Kerngemeinde, um allen Eventualitäten aus dem Weg zu gehen und nachzuweisen, dass die Walldürner Straße ein Härtefall ist. Schließlich wird die Konzentration von Stickoxiden auch durch die Windrichtung, die Art und Höhe der Bebauung oder die Breite der Straße beeinflusst. ad

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 28.11.2018