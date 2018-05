Stippvisite auf den Spargeläckern von Bruchsal

Anzeige

Hardheim.Lehr – und abwechslungsreich gestaltete die vhs-Außenstelle Hardheim einen „Tag des Spargels“ mit einer Busreise nach Bruchsal. Eine Mitarbeiterin des dortigen Tourismusbüros leitete den Besuch eines Spargelhofes sowie die Stippvisite eines Spargelackers und informierte über das beliebte Saisongemüse. Zunächst gab es Hinweise über den Anbau und zu den Möglichkeiten in Baden. Im Spargelhof in Bruchsal-Büchenau wurde die Vielfalt der notwendigen Bearbeitungsmaßnahmen des Spargels durch die Saisonarbeiterinnen verdeutlicht. Es wurde auch deutlich, welcher Güteklasse und Preisklasse die Spargel je nach Länge, Durchmesser und Aussehen zugeordnet werden. Auf dem Acker nutzten auch zwei Teilnehmer die Möglichkeit, den Spargel sorgfältig selbst zu ernten. Es sorgte für Eindruck, dass der Spargelstecher des Spargelhofes Zimmermann an einem einzigen Tag 210 Kilogramm Spargel gestochen hatte. Vor dem Besuch im Restaurant „Bären“ erklärte die Begleiterin, wie Bruchsal nach dem Zweiten Weltkrieg zu seinem imponierenden Barockschloss als bedeutendes Kulturdenkmal kam. Die Speyerer Fürstbischöfe hatten nämlich das ihnen „geschenkte“ Bruchsal nach Streitigkeiten des Kardinal-Fürstbischofs mit der Bevölkerung als Ort für einen Neubau der Bischofspfalz gewählt und so den Ort erheblich aufgewertet.