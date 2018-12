Stundenplan war außer Kraft gesetzt

Hardheim.In der Projektwoche wurde der Stundenplan des Walter-Hohmann-Schulverbunds außer Kraft gesetzt – so beschäftigten sich die Schüler mit vielen spannenden Themen. In der Grundschule lag der Schwerpunkt auf sozialem Lernen. Dabei machten die Klassen unterschiedliche Erfahrungen: Die Klassenstufen 1 und 2 arbeiteten an einem Kunstprojekt zu Josef Guggenmoos’ „Ich male mir den Winter“.

In den dritten und vierten Klassen ging es um den Umgang miteinander, wobei diesjährige Schulmotto „Benimm ist in“ vertieft wurde. Im Schwimmunterricht bauten die Schüler Wasserfahrzeuge, auf denen mindestens eine Person transportiert werden musste. In der Realschule untersuchte die fünfte Klasse, wie Weihnachten in verschiedenen englischsprachigen Ländern gefeiert wird, während die sechsten Klassen einen Ausflug zur Feuerwehr und ins Landwirtschaftsamt machten. Bei der Feuerwehr wurden unter anderem der Fuhrpark sowie die Einsatzmöglichkeiten vorgeführt; zudem gab es Informationen zum Umgang mit dem Feuerlöscher.

Im Landwirtschaftsamt beschäftigten sich die Schüler unter dem Leitmotiv „Hinein ins Milchvergnügen“ mit der Herkunft und Zusammensetzung von Milch: In Workshops stellten sie kleine Speisen her, beispielsweise wurden Milch zu Butter geschüttelt und Milchshakes gemixt, wobei der Mixer mit dem Fahrrad angetrieben werden musste. Die Klasse 7a befasste sich mit dem Buchdruck und unternahm in diesem Zusammenhang eine Exkursion in die Druckwerkstatt nach Mosbach, um die Abläufe des Buchdrucks hautnah zu erleben und selbst auszuprobieren. Die Parallelklasse 7b beschäftigte sich intensiv mit der Entstehung einer Zeitung.

Auch am Hardheimer Weihnachtsmarkt war der Walter-Hohmann-Schulverbund vertreten: Mit Unterstützung ihrer Eltern bereiteten die achten Klassen einen Stand mit Waffeln und Kartoffelsuppe sowie eine Tombola mit vielen Preisen vor.

Während die neunten Klassen in dieser Zeit das BORS-Praktikum absolvierten, begannen in den Abschlussklassen die Vorbereitungen für die Abschlussprüfung. Außerdem legten die Schüler erfolgreich die erste Prüfung in Englisch (EuroKom) ab. Die Vorbereitungsklasse des Sekundarbereichs arbeitete intensiv am Koobo-Z Projekt zum Thema „Märchen“. Dabei kreierte jeder Schüler ein eigenes Märchen. Auch gestalteten sie eigene Bilder zu bekannten Märchen.

Für die Schüler der Klasse 9 der Hauptschule stand in dieser Woche die Projektprüfung an. In Gruppen beschäftigten sie sich intensiv mit ihrem Thema und legten erfolgreich die Erste ihrer Prüfungen ab. ad

© Fränkische Nachrichten, Montag, 31.12.2018