SWR-Besuch mit TV-Aufzeichnung

Hardheim/Baden-Baden.Beim Besuch des SWR in Baden-Baden erlebten die 35 VHS-Teilnehmer in der vergangenen Woche sowohl die zwei Aufzeichnungen der beliebten Sendung „Ich trage einen großen Namen“ mit dem souveränen Moderator Wieland Backes sowie eine Führung durch das SWR-Studio.

Einblicke in die Fernseharbeit

Dabei eröffnete sich für manche Besucher erstmals die Möglichkeit, Einblick in die Praxis der Fernseharbeit zu erhalten und die dort üblichen Praktiken „live“ mitzubekommen. Nach dem Quiz, in dem die Vorfahren von heute populären Namen erraten werden mussten, folgte eine Führung. Die Besucher wurden über den Hörfunk und das Fernsehen, über das öffentlich-rechtliche und das duale Rundfunksystem, das Programmangebot in Baden-Baden, die Produktion und viele weitere Bereich des SWR informiert.

Andere Teilnehmer nutzten die Zeit, sich in der Bäderstadt und dessen reizvoller Umgebung umzusehen, bevor sich alle im Aufnahmestudio wieder zusammenfanden und ihre Freude an den Aufzeichnungen und in der Pause an der Bewirtung hatten. Z