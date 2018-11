Synagoge in Hardheim 1679 erstmals erwähnt

Zum 80. Mal jährt sich in diesem Jahr die Pogromnacht. Die FN machten sich auf Spurensuche, um dieses, auch heute noch durchaus brisante Thema zu beleuchten.

Hardheim. Eine Synagoge in Hardheim wird erstmals 1679 genannt. Damals hatte ein aus dem Mainzer Gebiet verwiesener Jude in der Erftalgemeinde Unterschlupf gefunden, nach einem Brief des Fürstbischofs von Würzburg nach Hardheim vielleicht in der „daselbsten uffgerichteten Synagogii“.

Da man diesem Juden „illegal“ in Hardheim Asyl gewährt hatte, musste zur Strafe die Synagoge der Gemeinde für einige Zeit geschlossen werden.

1679 Synagoge erstmals genannt

1707 erfährt man, dass die Hardheimer Juden „in des Aberleins Haus“ keine neue Schule (Synagoge) einrichten sollen, aber die alte erweitern dürfen. Wegen der wachsenden Kirchengemeinde wurde die bisherige Synagoge zu klein, weshalb 1805 die israelische Gemeinde Hardheim eine Synagoge in der Judengasse (heutige Inselgasse) errichtete.

Sie war bis zur Pogromnacht am 9. November 1938 der Mittelpunkt der jüdischen Kirchengemeinde und stellte einen bescheidenen, einfachen Bau, bar jeglichen Prunkes, dar. Auch die Inneneinrichtung war den Verhältnissen der jüdischen Bevölkerung angepasst. Die Gebetspulte, die Sitzbänke, das Vorbeterpult und der Thorarollenschrein waren älteren Datums, beschreibt Willi Wertheimer in seinen Lebenserinnerungen „Der Förster von Brooklyn“ die Hardheimer Synagoge.

Dreistöckiger Bau

Die Gemeinde war nur eine kleine Mittelgemeinde, die jedoch jeden Tag abends und morgens ihre Gottesdienste abhalten konnte. Die Synagoge bildete einen dreistöckigen Bau. Im ersten Stock befand sich das Schulzimmer, im zweiten der Betraum für die Männer und ein kleiner, von diesem durch ein Holzgitter abgetrennter Raum für die Frauen. Im dritten Stock gab es einen weiteren kleineren Betraum. Im Erdgeschoß war in einer Remise der Leichenwagen der jüdischen Gemeinde eingestellt.

Schlichte Innenausstattung

Für die äußere Architektur gibt es für jüdische Gotteshäuser keine Regelungen. Entscheidend ist der innere Aufbau einer Synagoge. Die Ausrichtung ist in Richtung Osten, nach „Misrach“, wo Jerusalem und der Tempelberg liegen. In diese Richtung wird auch gebetet.

So stand an der Ostwand der Aron Ha-Kodesch, der heilige Schrank, in dem die Thorarollen der Synagoge aufbewahrt und zum Gottesdienst nach Bedarf herausgenommen wurden. In der Mitte der Synagoge befand sich die Bima, die Empore mit dem Tisch, auf dem die Thorarollen zum Vortrag gelegt werden. Bei Gebeten, die im Stehen gesprochen werden müssen, richten sich die Betenden immer zur Ostwand. Der Vorbeter schaut immer nach Osten in Richtung Jerusalem.

In einer orthodoxen Gemeinde –so wie sie in Hardheim vor 1938 auch bestand – sind Frauen und Männer getrennt. Meist sind die Frauen einen Stock höher als die Männer. In Hardheim war dies wegen der Größe des Gebäudes nicht möglich; hier waren die Frauen durch ein Holzgitter von den Männern getrennt. In heutigen liberalen Gemeinden sitzen Frauen und Männer zusammen. Die Innenausstattung war schlicht. Es gab keinerlei bildliche Darstellung von Gott oder wichtiger Figuren aus der Thora. „Ein einfacher Chanukka-Leuchter und ein Lüster aus glitzerndem Kristall bildeten den einzigen Schmuck des Betsaals. Zu den Feiertagen wurden vor dem Thorarollenschrein, der heiligen Lade, seidene Vorhänge aufgehängt, die mit jüdischen Emblemen bestickt waren. Die Kerzenhalter an den Wänden wichen später elektrischen Beleuchtungskörper; deren Anschaffung sowie die eines zweiten Lüsters belasteten den Haushalt der Gemeinde sehr stark.

Erinnerungen Willi Wertheimers

Der zweite Lüster schwebte über dem Almenor, dem Pult für die Thorarolle, für die Vorlesung der für bestimmte Tage fälligen Abschnitte“, so beschreibt Willi Wertheimer den Betsaal seiner Hardheimer Synagoge.

Als einen besonderen „Luxus“ leistete sich die Hardheimer Judengemeinde eine Wanduhr, die neben der heiligen Lade hing. Eine Tafel am Eingang des Betsaals diente Bekanntmachungen und Ankündigungen der Gemeindeverwaltung. Ein zinnernes Becken an der linken Seite der zweiten Treppe diente den religiösen Waschungen.

Das Schulzimmer im ersten Stock des Gebäudes war ein langer und verhältnismäßig schmaler Raum, der ebenfalls einfach ausgestattet war. „Neben einigen Bänken enthielt er einen langen Tisch und eine auf einem Gestell angebrachte Schultafel und einen Schrank.“

Dort wurde den fünf bis 13 jährigen Jungen das Lesen der hebräischen Texte beigebracht, um sie zum Bibellesen zu befähigen. In dieser „Judenschul“ blieben die Kinder bis zur BarMizwa. Daneben besuchten auch die jüdischen Kinder, wie die christlichen auch, die allgemeine Elementarschule (Volksschule) der Gemeinde.

Die Gesamtanzahl der Schüler betrug nach einer Meldung der Gemeinde vom 19. August 1907 an den badischen Oberschulrat in Karlsruhe am 1. Dezember 1905 318, davon 28 jüdische Kinder.

„An der Wand des Schulzimmers hingen zwei große Leinwandtafeln, die Paradigmen des hebräischen Zeitwortes enthielten. Sie konnten nach Art der Landkarten auf- und zugerollt werden. Mit ihrer Hilfe lernten wir die Konjugation auswendig. Auch eine Landkarte von Palästina hing an einer Wand des Schulzimmers“, fährt Wertheimer in seiner Beschreibung fort.

Zuletzt befand sich im Schulraum ein alter Ofen, der mit Holz beheizt wurde, zylinderförmig in seinem Oberteil. Dieser Ofen wurde später durch einen modernen Kohleofen ersetzt. Diese Anschaffung, sowie der notwendige Erwerb eines Leichenwagens für den langen Weg zum jüdischen Friedhof bedeuteten eine finanzielle Belastung der Gemeindekasse, wie Willi Wertheimer die Situation in der jüdischen Gemeinde Hardheim beschreibt.

Neben dem eigentlichen Gebetsraum gab es in der Hardheimer Synagoge im dritten Stock noch einen weiteren Raum, wohin sich Studiengruppen zurückziehen konnten, wo auch eine Bibliothek mit den religiösen Schriften, wie die Thora in Buchform, der Babylonische und Jerusalemer Talmud sowie wichtige Bücher jüdischer Gelehrter aufbewahrt wurden. Dort fand auch der „Kiddusch“, ein feierliches Essen statt, das für die Gemeinschaft der Gemeindemitglieder aus besonderem Anlass wie der Beschneidung eines Jungen oder eine Bar- beziehungsweise BatMitzwa gereicht wurde.

Kein Geld für einen Neubau

1904 wurden Pläne für einen Neubau der Synagoge erstellt. Er sollte neben dem Gebetsraum einen Lehrsaal und selbstredend eine Dienstwohnung für den amtierenden Lehrer und Kantor enthalten. Das sei kein Luxus, wie „Der Israelit“ am 27. Juni 1904 berichtete, „sondern ein Bedürfnis. Denn jeder, zumal der Fremde, welcher die primitiven, alten und engen Räume der Synagoge, insbesondere an den heiligen Feiertagen betritt, verlässt dieselben mit den unbehaglichsten Eindrücken, indem er die bis jetzt fast zum Extrem getriebene Anspruchslosigkeit einer aus 26 bis 30 Familien zählende jüdische Gemeinde bewundert.“ Da die Gemeinde aber klein und daher nicht leistungsfähig genug war, konnte sie den Bau einer neuen Synagoge nicht durchführen, berichtet Willi Wertheimer.

Kurz zuvor war Abraham Urspringer zum Vorsitzenden des Synagogenrats gewählt worden. Er hatte den bisherigen Vorsitzende Michael Eschelbacher abgelöst. Kurz nach dem Amtsantritt Urspringers wurde eine „nachahmenswerte“ Synagogenordnung erlassen und auf seine Initiative hin wurden auch verschiedene bauliche Verbesserungen in Synagoge und Schule vorgenommen. Die „Krone seiner Schöpfung“ sei jedoch die Herstellung einer rituellen Mikwe gewesen, berichtete „Der Israelit“ am 27. Juni 1904. Diese befand sich in der Holzgasse im heutigen (2018) Anwesen der Familie Berlinger.

Überhaupt beobachtete die jüdische Gemeinde streng die überlieferten Gebote und Vorschriften. „Sabbate und Feiertage wurden gehalten und auch die rituelle Küche wurde gewissenhaft geführt. Das Geschirr für Fleischspeisen und für die Milchspeisen war in gesonderten Wandregalen oder Schränken verwahrt. Glasgeschirr galt als neutral“, so Wertheimers Erinnerungen, der auch detailliert über jüdische Riten sowie über das Familienleben der Hardheimer Juden berichtet.

Konservative Gemeinde

Dafür besaß die Hardheimer Judengemeinde auch über die Grenzen des Bezirksrabbinats hinaus einen überaus guten Ruf. So schreibt die Zeitschrift „Der Israelit“ am 23. August 1894: „In Hardheim selbst wird den Institutionen der Gemeinde und Synagoge in althergebrachter Weise Rechnung getragen. Es befinden sich zwei Chawerot (Verein oder Bruderschaft – ein Männer- und ein Frauenverein) dahier, die in den engsten und weitesten Kreisen jedwede humanitäre Bestrebungen unterstützen, ebenso eine Armenkasse für durchreisende Arme, und erhält jeder derselben auf Wunsch ein Billet, für welches er unentgeltlich Mittag- und Abendbrot respektive Mahlzeit empfängt. Der Armen des Heiligen Landes wird durch zweimalige jährliche Challah-Geldsammlung gedacht. Der Allianz und dem Waisenstift Bruchsal gehören die meisten Gemeindemitglieder als aktive Unterstützungsorgane an“.

Dass es sich bei der Hardheimer Gemeinde um eine konservative Gemeinde handelte, ergibt sich aus dem weiteren Text dieser Zeitungsmeldung, wenn es wörtlich heißt: „In der Synagoge haben gemischter Chorgesang und Orgel keinen Einzug gefunden. Infolgedessen findet der täglich vorschriftsmäßige Gottesdienst mit Minjan statt. An Sabbat und Feiertagen wird außer einem religiösen Lehrvortrag (Schiur) vor dem Nachmittagsgottesdienste, seit diesem Sommer auch nach dem Morgengottesdienste vonseiten des Lehrers Wertheimer je eine Stunde Raschi und Kizzur Schulchan Aruch mit erwachsenen Personen gelernt.“

Gutes Miteinander

Es lebte sich also ruhig und zufrieden im Erftal. Kontakte zwischen christlicher (katholischer) und jüdischer Kirchengemeinde waren freundschaftlich und von gegenseitigem Respekt geprägt. So waren die katholischen Ortsgeistlichen ebenso Gäste bei höhen jüdischen Jubiläen, wie umgekehrt auch die Rabbiner dort eingeladen waren. Allerdings änderte sich das alles schrittweise nach der Machtergreifung durch die Nationalsozialisten bis zu einem ganz bitteren Ende. (Teil II folgt)

