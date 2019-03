Tag der offenen Tür im Kindergarten

Gerichtstetten.Mit seinen neu renovierten Gruppenräumen präsentiert sich der Kindergarten St. Burkardus Gerichtstetten bei einem Tag der offenen Tür am 7. April. Unter dem Motto „Hereinspaziert unser Kindergarten ist renoviert“, heißt der Kindergarten Besucher zu einem kleinen Festprogramm in der Turnhalle in seinen Räume willkommen, wo Gemeinde und Eltern in einem vorbildlichen Gemeinschaftswerk eine wunderschöne, neue Umgebung für die Kinder schufen.

Das Festprogramm in der Turnhalle beginnt um 13.30 Uhr mit einer Aufführung der Kinder. Anschließend werden die Besucher von den Eltern bewirtet. Im Kindergarten selbst öffnen sich um 14.30 Uhr die Türen. Dann können auch die Festbesucher und vielen Spender sehen, was Gemeinde und Eltern neu geschaffen haben, damit sich die Kinder im Kindergarten wohlfühlen. Eine „Spielstraße“ wartet im Außengelände zusätzlich auf die kleinen und jungen Festbesucher. we

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 19.03.2019