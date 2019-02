Hardheim.Der OWK- Jugendbeirat organisierte am Samstag einen Tag im Schnee in Winterberg. Winterberg in Nordrhein-Westfalen ist Austragungsort von Biathlon und Bobrennen. Die OWK-Teilnehmer – unter anderem aus Eppertshausen, Dieburg und Hardheim – trafen sich morgens zentral in Dieburg mit Ski, Snowboard und Schlitten. Die Hinfahrt mit dem Bus verlief zügig, so dass die bestellten Tickets von einem Verantwortlichen zeitnah verteilt werden konnten. Wer wollte, zog eine Warnweste zum Erkennen auf der Piste an. Aufgrund des großen Andrangs (bewegliche Ferientage in zwei Bundesländern) an diesem Tag, dauerte der Verleih von Skiausrüstung sehr lange und die Nutzung einiger Skilifte größtenteils moderat lange. Die Rodler und Wanderer fanden gute Rodelstrecken und Wanderwege vor. Die Schneeverhältnisse und Pisten waren gut.

