Tambling-Messe zum Patrozinium

Hardheim.Der Kirchenchor St. Alban Hardheim Chor hat unter der Leitung seiner Dirigentin Jutta Biller Anfang des Jahres eine neue Messe einstudiert: Die lateinische Messe in A von Christopher Tambling (1964 bis 2015). Sie ist im Gottesdienst zum Patroziniumsfest St. Alban in Hardheim am Sonntag, 24. Juni, zu hören, der um 10.30 Uhr beginnt. Die Orgel spielt Stephanie Heiden.

Der jung verstorbene zeitgenössische britische Komponist, Organist und Chorleiter Tambling hat die Messe in A den Pueri Cantores im Bistum Würzburg gewidmet. Sie wurde 2015 veröffentlicht.

Christopher Tambling wurde 1964 der südwestenglischen Grafschaft Somerset geboren, wo er auch 2015 verstarb. Seine Kompositionen sind im Wesentlichen durch einen romantischen, ausdrucksstarken, klaren und leicht interpretierbarem Stil gekennzeichnet. Sie ist modern gesetzt, aber sehr harmonisch und festlich mit verschiedenen Solostellen einzelner Stimmen. i.E.