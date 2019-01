Tatverdächtige festgenommen

Hardheim.Zwei Tatverdächtige hat die Polizei am Samstagabend nach einem Diebstahl festgenommen. Gegen 21.30 Uhr wurden zwei Männer von einem Zeugen beobachtet, wie sie vom Areal eines Hardheimer Getränkehandels Getränkekisten über eine Mauer hoben. Als sie angesprochen wurden, stellten sie einen Teil ihrer Beute wieder auf das Gelände zurück. Dann stiegen sie in ihr Auto und flüchteten mit dem Rest des Diebesgutes. Die Polizei fahndete mit sieben Streifen. Kurz darauf konnte der Wagen mit den beiden Männern am Ortseingang von Schweinberg angehalten werden. Die beiden Insassen, ein 20- und ein 25-Jähriger, wurden festgenommen. Die Tatverdächtigen sind beide bereits polizeibekannt.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 14.01.2019