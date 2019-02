TC will Zuschauer und Akteure gewinnen

Hardheim.Die Steigerung der Interessenten und Besucher beim allgemeinen Sportbetrieb und insbesondere die Motivation von Aktiven zu sportlichen Aktivitäten war ein nachdrücklich geäußerter Wunsch in der Jahreshauptversammlung mit Neuwahlen und Satzungsneufassung des Tennisclub Hardheim am Freitag im Clubheim.

Vorsitzende Verena Klohe ließ die wesentlichen Ereignisse im Berichtszeitraum noch einmal Revue passieren. Zunächst erinnerte sie an die Austragung des Tennis-Food-Cups, an die erfreuliche Beteiligung des Tennisnachwuchses aus nah und fern an den Offenen Odenwald-Tauber-Meisterschaften um den Sparkassen Cup (OTM-Jugendturnier), der in diesem Jahr um eine Woche – auf die Zeit vom 30. August bis 1. September – vorverlegt wird. Kein Interesse fand im Club das angebotene Leistungsturnier.

Die Beteiligung mit ihrem Weinstand am Sommerfest der Gemeinde war erneut selbstverständlich und ist auch in diesem Jahr wieder vorgesehen. Beim Ausblick sprach Verena Klohe die notwendigen Arbeitseinsätze zur rechtzeitigen Fertigstellung der fünf Plätze für den Spielbetrieb Anfang Mai an. Vorgesehen sind zwei Schleifchenturniere, Radlertreffs im Clubheim für Radler auf dem Mühlenradweg an den Wochenenden und wieder der Tennis-Food-Cup.

Ihren Blick richtete die Vorsitzende auch auf die im Jahr 2020 anstehende Feier des 60-jährigen Bestehens des Tennisclubs. Ein eigens gebildetes Gremium wird das Programm vorbereiten.

Sportwart Daniel Gotthardt beleuchtete zunächst die Situation im TCH allgemein und verband damit den Hinweis darauf, dass insbesondere jugendliche sportliche Aktivität auf den in bestem Zustand befindlichen Plätzen gefragt sei. Ihm lag vor allem aber auch das Ziel am Herzen, aktive Tennisspieler für die einzelnen Mannschaften des Tennisclubs zu gewinnen.

Die Damen, die in der 1. Kreisliga spielen, belegten Platz sieben, die Herren 1 in der Spielgemeinschaft mit Külsheim in der 2. Bezirksklasse Platz fünf. Sie haben das Ziel weiter vorne mitzuspielen.

Die Herren 2 rangierten in der 1. Kreisliga auf Platz sieben, die Herren 40 in der 2. Bezirksklasse auf Platz fünf. Die als Spielgemeinschaft mit Külsheim in der Oberliga spielenden Herren 60 kamen auf Platz fünf. Die in Spielgemeinschaft mit Walldürn aktiven Herren 70 belegten den Platz zwei in der 2. Bezirksliga.

Bemühen um Nachwuchs

Der Sportwart wünscht sich beim Spielbetrieb mehr Zuschauer. Die Clubmeisterschaften hätten durch den von Bürgermeister Volker Rohm gestifteten Wanderpokal eine Aufwertung erfahren.

Stefan Müller als Jugendwart stufte es als gewinnbringend ein, dass die Jugend in der letzten Saison in einer Spielgemeinschaft mit Külsheim Erfahrung sammeln konnte. Mangels Jugendlichen wird es heuer keine Solche geben.

Als Werbung für den Tennissport diente die von 25 Teilnehmern gut angenommene Jugendfreizeit. Stefan Müller wurde bei deren Ausrichtung unterstützt von Edda Ries, Irmgard Barth und Edgar Busch.

Schatzmeisterin Gertrud Henn erläuterte die finanzielle Situation des Tennisclubs mit seinen 108 Mitgliedern. Die Kassenprüfer Günter Toman und Fritz-Peter Schwarz bescheinigten ihr eine gewissenhafte Führung der Kassengeschäfte.

Bei der anschließenden Aussprache Berichte wurden die Kooperation Schule – Verein, die Werbung für das Ferienprogramm und die als empfehlenswert gesehene Ankündigung der Heimspiele zur Steigerung des Interesses am Tennissport angesprochen. Weiter ging es um die Nutzung des Sportheims, das sich in Anbetracht seiner Lage auch zur Nutzung von Veranstaltungen und Festen für Mitglieder und Nichtmitglieder empfiehlt.

Bürgermeister Volker Rohm ging in seinem Grußwort auf das schöne Ambiente der Tennisanlage ein. Er betonte die Bedeutung des bereits vollzogenen Generationswechsels an der Vereinsspitze im Bemühen um die Gewinnung der Jugend für den Verein.

Unter der Leitung von Hans-Joachim Laub wurden die in einer Satzungsneufassung enthaltenen Änderungen mit den Mitgliedern besprochen. Im Anschluss daran wurde der Neufassung der Satzung einstimmig zugestimmt. Die neue Satzung wird erst nach dem Eintrag ins Vereinsregister beim Amtsgericht Mannheim rechtskräftig und kann auf der Vereinswebsite www.tennisclub-hardheim.de eingesehen werden. Z

