Tennisclub forciert seine Jugendarbeit

Anzeige

Welche Vorzüge haben die TC-Mitglieder bei Ihnen gesehen und diese zu Ihrer Wahl veranlasst?

Klohe: Ich denke, es waren mein Engagement, der Einsatz im Verein und mein freundliches Auftreten gegenüber allen Mitgliedern, was zu diesem einstimmigen Wahlergebnis führte.

Was ist sportlich gesehen für Sie erwähnenswert?

Klohe: Ich selbst habe vor meinem Weg nach Hardheim beim TC Kirchzell, beim TC Weilbach/Weckbach und beim Isenburger Tennisclub gespielt. Nun freue ich mich über die Arbeit beim TC Hardheim und dessen Erfolge. Der Club hat rund 120 Mitglieder und in dieser Saison fünf Herrenmannschaften, eine Damenmannschaft und eine Junioren-Mannschaft (U 16) im Einsatz – von der Kreisliga bis hin zur Oberliga.

Welche Vorstellungen von Ihrem künftigen Wirken beim TC Hardheim bringen Sie mit und welches sind die von Ihnen vielleicht schon ins Auge gefassten Veränderung bei der Führungsarbeit?

Klohe: Der Verein fördert die Jugendarbeit und unterstützt die Jugendlichen finanziell beim Training. Wir zeigen deutschlandweites Engagement mit der Beteiligung am jährlichen OTM-Turnier, was zum Erfahrungsaustausch der Jugendlichen führt. Wichtig für mich ist professionelles Training mit altersgerechtem Trainer – sowohl in der Sommer- wie auch in der Wintersaison. Unsere neue Ballmaschine kann von den Jugendlichen mit eingewiesenen Mitgliedern benutzt werden.

Wie wollen Sie künftig den Zusammenhalt im TC Hardheim fördern?

Klohe: Sportliche Veranstaltungen sollen auch in der Nebensaison (Oktober bis März) stattfinden. Zwangloses Beisammensein auf unserer Anlage und im Clubheim würde ich gerne anstreben und alle Mitglieder, Freunde und Interessenten willkommen heißen.

Welche Möglichkeiten der (unerlässlichen) Mitgliederwerbung sehen Sie und welche wollen Sie besonders angehen und realisieren?

Klohe: Mit unserer jährlichen Präsenz auf dem Schlossplatz Hardheim beim Sommerfest der Gemeinde wollen wir auf uns aufmerksam machen und Gäste an unsere Hütten einladen. Informationen erfolgen in den aktuellen Medien, wie zum Beispiel Facebook und über unsere WhatsApp-Gruppen. Mitteilungen über Aktuelles findet man auch im Amtsblatt, im Veranstaltungskalender der Gemeinde und natürlich in den Fränkischen Nachrichten. Gleichzeitig denke ich an die Verteilung von Plakaten, Flyern und Anzeigen – auch in den umliegenden Ortschaften. Genutzt werden kann natürlich auch unserer Web-Seite unter www.tennisclub-hardheim.de im Internet.

Welche Perspektiven eröffnen sich Ihnen hinsichtlich der Bemühungen um Werbung von Kindern und Jugendlichen? Kann diesen auch etwas besonders Reizvolles geboten werden?

Klohe: Alle Tennisinteressierten können in einem Schnuppertraining unsere Anlage und Mitglieder kennenzulernen. Die Grundlagen des Tennissports erlernen bereits Kinder- und Jugendliche in unserer Schul-AG an der Haupt- und Realschule Hardheim. Das jährlich stattfindende Ferienprogramm der Gemeinde Hardheim vom 30. Juli bis 1. August soll ebenfalls die Freude am Sport und vor allem am Tennis weitergeben.

Besonders in den Vordergrund gerückt sind die jährlichen offenen Odenwald-Tauber-Meisterschaften um den Sparkassen Tauberfranken-Cup mit deutschlandweiten Teilnehmern aus verschiedenen Altersklassen der Jugend. Hiermit können Punkte zusätzlich zu den Medenspielen für den Erhalt beziehungsweise für die Verbesserung der Leistungsklassen beim Deutschen Tennisverband gesammelt werden.

Wie kann sich der TCH in intensivierter Form im Gemeindeleben einbringen?

Klohe: Die Tennisanlage direkt am Radweg ist für alle Tennisinteressierten gut auf dem „Mühlenradweg“ erreichbar. Seit letztem Jahr findet beim schönem Wetter der „Radler-Treff“ mit Bewirtung auf unserer Anlage im Clubheim statt. Dorthin kommt man problemlos, folgt man unserem Wegweiser „Radler-Treff“ in Richtung Wohlfahrtsmühle und Erf-Brücke.

Mit der aktiven Beteiligung des TC am Sommerfest und Ferienprogramm der Gemeinde bekundet der Tennisclub seine Offenheit für die gesamte Bevölkerung und insbesondere für sportlich Interessierte, die alle bei unserem Tennisclub willkommen sind.

Froh bin ich über die Unterstützung durch die Gemeinde Hardheim und die Sparkasse Tauberfranken seit mehreren Jahren. Ein großes Dankeschön gilt auch allen Sponsoren von Sichtblenden, von Bandenwerbung, Jugendförderung sowie meinem „Dream-Team“ (Vorstand) und den Mitgliedern für das mir entgegen gebrachte Vertrauen.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 02.03.2018