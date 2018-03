Tennisklub wirbt für Neueinsteiger mit attraktiven Angeboten

Anzeige

Nachdem die Tennisplätze durch die Firma Nohe in Zusammenarbeit mit Vereinsmitgliedern instandgesetzt waren, starteten die Medenrundenspiele im Mai mit zwei Damenmannschaften, so Sportwartin Sandra Dörr. Leider verlief die Medenrunde für das „Damen 1“-Team keineswegs vielversprechend. Mit gleich drei 4:5 Niederlagen gegen Ittlingen, Herbolzheim und Fahrenbach, zwei Niederlagen mit 3:6 verlorenen Spielen gegen Zuzenhausen und Hardheim und einem 0:9 gegen den späteren Aufsteiger aus Osterburken, konnte der Abstieg in die 2. Kreisliga nicht mehr verhindert werden, so die Sportwartin.

Die „Damen 50“ in ihrer Spielgemeinschaft mit dem Tennisklub Grünsfeld in der 1. Bezirksklasse hatten in der Spielrunde 2017 sechs Spiele zu absolvieren. Nachdem das erste Spiel mit 3:6 gegen Heidelberg verloren ging, bewiesen die Damen schon im zweiten Spiel ihr Können und schlugen Mannheim mit 6:3. Gegen die späteren Aufsteiger aus der Spielgemeinschaft Walldorf und Bruchsal musste sich das Team leider mit 3:6 geschlagen geben. Im vierten Spiel gelang ein 8:1 Sieg gegen Feudenheim. Das vorletzte Spiel ging mit 2:7 verloren gegen Ilvesheim. Doch mit einem 8:1 Sieg gegen Neckarhausen/Edlingen landete das Damen-Team auf dem dritten Tabellenplatz, wie Sandra Dörr zufrieden feststellte.

Für die kommende Medenrunde könnten wieder nur die Damenmannschaft und die „Damen 50“ als Spielgemeinschaft gemeldet werden.

Außer den Medenspielen führte man zwei Juxturniere durch, so die Sportwartin Sandra Dörr weiter. Am Sportfest unterhielt der Tennisklub an verschiedenen Stationen mit Mitmach-Aktionen. Die Aktiven Daniela Berberich und Kordula Rabel motivierten fünf Kinder, das Tennisspielen zu erlernen. Der Saison-Abschluss wurde in Hardheim im Restaurant „Poseidon“ gefeiert.

Den Kassenbericht legte Eleonore Tippl vor. Hubert Wiegand, der mit Helga Stolz die Buchführung überprüft hatte, bescheinigte ihr eine korrekte Buchführung.

Als Vorsitzender des TSV Hauptvereins würdigte Jürgen Kuhn die hervorragend geleisteten Arbeiten. Die Tennisabteilung des TSV habe sich stets als verlässlich und kooperativ im Hauptverein bewährt.

Bürgermeister Adalbert Hauck würdigte ebenfalls die umfassenden Tätigkeiten des Klubs, bei dem auch die Geselligkeit und der Zusammenhalt wichtig sind. Die Gemeinde könne wie der TSV auf den Tennisklub stolz sein.

Vorsitzender Wolfgang Nohe dankte dem Bürgermeister für die vielseitigen Unterstützungen. Bei den Neuwahlen wurde Wolfgang Nohe einmütig in seinem Amt als Vorsitzender bestätigt. Für Roland Engel übernahm Carolin Hauk das Amt des Schriftführers. Eleonore Tippl bleibt Kassenwartin, Beisitzer sind Daniela Berberich, Hubert Wiegand und Stefan Kaiser (junior).

Das bereits seit Jahren konstatierte Problem der unausgewogenen Mitgliederstruktur war auch Thema der Jahreshauptversammlung. 2018 will man, um neue Mitglieder zu gewinnen, einen besonderen Anreiz schaffen: So werden in diesem Jahr ein „Familienbeitrag für Neueinsteiger“ zum einmalig günstigen Preis von 100 Euro und ein „Einzelbeitrag-Paket“ zum Preis von 50 Euro angeboten. WB

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 15.03.2018