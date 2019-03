Termine der Frauen

Hardheim/Höpfingen.Termine der katholischen Frauengemeinschaften in der Seelsorgeeinheit Hardheim/Höpfingen:

Hardheim: Samstag, 30. März von 9.30 bis 12.30 Uhr Besinnungsvormittag im Pfarrheim mit Regina Köhler. Veranstalter ist das Frauenreferat der Diözesanstelle Odenwald-Tauber. Die Referentin Elisabeth Sandel, Gestalt- und Atemtherapeutin zeigt auf, wie sich das Denken der Menschen seit tausenden von Jahren entwickelt hat. Alle Kulturen dieser Erde haben auf ihre Weise religiöse Bilder gefunden und Erfahrungen gemacht, um die existentiellen Fragen des Lebens und Sterbens erklärbar zu machen. Es wird unter anderem der Frage nachgegangen, wie sich in vorchristlicher und christlicher Zeit der Umgang mit Schuld und Sühne entwickelt hat? Anmeldungen sind bei der Diözesanstelle Odenwald-Tauber, Regina Köhler, Referentin für Frauenpastoral, Telefon 06281/522925 oder unter per E-Mail an regina.koehler@esa-dioezesanstelle.de.

Dienstag, 2. April, Bäderfahrt nach Bad Rappenau. Abfahrt 13.45 Uhr an der Post in Hardheim. Anmeldung bei Rita Horn, Telefon 06283/1651, oder Brigitte Schmid, Telefon 06283/6944. – Mittwoch, 3. April, Mitarbeiterinnen-Besprechung um 18 Uhr im Pfarrheim. – Gründonnerstag, 18. April, von 23. bis 24 Uhr Liturgische Nacht, Gebetsstunde in der Krankenhauskapelle.

Bretzingen: Freitag, 3. Mai, um 18.30 Uhr in Bretzingen Maiandacht für die Frauen der Seelsorgeeinheit.

Gerichtstetten: Freitag, 12. April. um 18.30 Uhr meditative Kreuzwegandacht in der Kirche.

Höpfingen: Palmsonntag, 14. April, Fastenessen im katholischen Gemeindezentrum nach der Messfeier.

Erfeld: Die kfd Erfeld nimmt an der Anbetungsnacht „NightFire“ in Berolzheim am Samstag, 30. März, in die St. Kilian Kirche teil. Besucht wird eine Eucharistiefeier um 18.30 Uhr mit anschließender „NightFire Anbetungsnacht“. Treffpunkt und Abfahrt ist um 18.05 Uhr vor der Kirche in Erfeld in Fahrgemeinschaften.

Gerichtstetten: Freitag 12. April, um 18.30 Uhr meditative Kreuzwegandacht, gestaltet von der kfd in der Kirche.

Waldstetten: Dienstag, 26. März, um 14.30 Uhr Weltgebetstag der Frauen im Schönstattzentrum. Anmeldung im Schönstattzentrum, Telefon 06283/8502, oder bei Andrea Michel, Telefon 06283/22 6807. – Freitag, 12. April, um 18 Uhr Führung durch die Alpaca-Zucht in Kaltenbrunn mit Besuch des Hofladens. Anschließend Abendessen im Jägerhof in Kaltenbrunn. Es werden Fahrgemeinschaften gebildet. Anmeldung bei Andrea Klee, Telefon 06283/226807.

