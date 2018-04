Termine der Frauengemeinschaften

Anzeige

Erfeld: Donnerstag, 19. April um 18.30 Uhr Frauenmesse.

Gerichtstetten: Mittwoch 25. April 18.30 Uhr Messe für lebende und verstorbene Mitglieder der Frauengemeinschaft. Danach Generalversammlung der Frauengemeinschaft im Bürgersaal.

Maiandacht in Schweinberg

Schweinberg: Sonntag, 29. April, Jubilaumsfeier der katholischen Frauengemeinschaft Schweinberg zum 100-jahrigen Bestehen. Beginn mit der Messe um 10.30 Uhr, mitgestaltet von den Frauen; anschließend Mittagessen der Mitglieder in der Turnhalle. Danach Kaffeenachmittag für die gesamte Bevölkerung. Die gemeinsame Maiandacht der Seelsorgeeinheit Hardheim-Höpfingen ist am 4. Mai, gestaltet von der Frauengemeinschaft Schweinberg. Beginn um 18.30 Uhr in der Pfarrkirche St. Andreas. Anschließend soll bei Sekt, Knabbereien und guten Gesprächen auf das 100-jährige Bestehen angestoßen werden.

Waldstetten: Freitag, 13. April um 18 Uhr kleine Wanderung mit Gerhard Friedrich. Anschließend ist ein gemütliches Beisammensein im Bergkeller. Anmeldungen nimmt Andrea Michel, Telefon 06283/226807, entgegen. i.E.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 07.04.2018