Termine der Frauengemeinschaften

Bretzingen: Donnerstag, 26. April, um 19.30 Uhr Versammlung im Sportheim. Wer zur Maiandacht der Seelsorgeeinheit am Freitag, 4. Mai um 18.30 Uhr nach Schweinberg mitfahren möchte, meldet sich bei Andrea Haas, Telefon 06283/1823.

Erfeld: Donnerstag, 19. April, um 18.30 Uhr Frauenmesse. Am Sonntag, 29. April, nehmen die Erfelder Frauen am Festgottesdienst um 10.30 Uhr in Schweinberg teil. Gemeinsame Abfahrt ist um 10 Uhr an der Kirche. Am Freitag, 4. Mai, nehmen die Erfelder Frauen an der Maiandacht in Schweinberg um 18.30 Uhr teil. Gemeinsame Abfahrt ist um 18 Uhr an der Kirche.

Gerichtstetten: Mittwoch 25. April, 18.30 Uhr Messe für lebende und verstorbene Mitglieder der Frauengemeinschaft. Danach Generalversammlung im Bürgersaal. Eine Maiandacht für die ganze Pfarrgemeinde gestaltet die Frauengemeinschaft am Montag, 7. Mai, um 18.30 Uhr. Bei schönem Wetter an der Grotte, bei schlechtem Wetter in der Kirche. Ein gemütliches Beisammensein schließt sich an.

Schweinberg: Sonntag, 29. April, Jubiläumsfeier der kfd Schweinberg zum 100-jährigen Bestehen. Beginn mit ist mit einer Messfeier um 10.30 Uhr, mitgestaltet von der kfd. Anschließend Mittagessen der Mitglieder in der Turnhalle. Danach ist die Bevölkerung zu einem Kaffeenachmittag willkommen. Die Maiandacht der Seelsorgeeinheit am Freitag, 4. Mai, gestaltet von der kfd Schweinberg. Beginn ist um 18.30 Uhr in der Pfarrkirche St. Andreas. Anschließend soll bei Sekt, Knabbereien und guten Gesprächen auf das 100-jährige Bestehen angestoßen werden.

Waldstetten: Dienstag, 15. Mai, um 19 Uhr Maiandacht in der Pfarrkirche, anschließend Generalversammlung im Proberaum. Samstag, 9. Juni, Tagesausflug zum Kürbishof Schnell in Kammerstein, anschließend Weiterfahrt nach Schwabach zur dortigen Vorführung mit einem Golfschläger. Abschluss ist in Markelsheim im Weinlaubenrestaurant Schurk. Abfahrt 8.30 Uhr, geplante Rückkunft 21 Uhr. Anmeldungen bei Andrea Michel, Telefon 06283/ 226807. i.E.

