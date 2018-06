Termine der Frauengemeinschaften

Anzeige

Hardheim/Höpfingen.Termine der katholischen Frauengemeinschaften in der Seelsorgeeinheit Hardheim-Höpfingen:

Hardheim/Höpfingen: Zu der jährlichen regionalen Frauenwallfahrt in die Basilika von Walldürn sind am Mittwoch, 13. Juni, alle Frauen willkommen, gemeinsam den Glauben zu feiern und sich wieder neu von Gott berühren und stärken zu lassen. In der Eucharistiefeier um 10 Uhr hält Abt Johannes Eckert vom Kloster Andechs die Predigt. Um 14 Uhr ist eine Andacht mit eucharistischen Segen, die Ansprache halt Christine Stockert, Pastoralreferentin in Tauberbischofsheim und um 20 Uhr findet eine Frauenliturgie mit Lichterprozession statt.

Ziele des Tagesausfluges der Frauengemeinschaften der Seelsorgeeinheit am Donnerstag, 20. September, sind Dinkelsbühl und die Firma LEYK-Lichthauser. Mit einer Führung durch die historische Altstadt in Dinkelsbühl beginnt der Vormittag. Nach dem Mittagessen wird die Firma LEYK Lichthauser in Rothenburg besichtigt. In der Keramik-Manufaktur erfahren die Teilnehmer, wie die Leyk-Lichthäuser hergestellt werden. Zeit zum Genießen und Entspannen besteht dann noch im Lotosgarten. Anmeldungen bei Andrea Klee, Telefon 96283/9859821, und Hildegard Wanitscheck, Telefon 06283/6646.