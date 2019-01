Hardheim/Höpfingen.Termine der Frauengemeinschaften in der Seelsorgeeinheit Hardheim-Höpfingen:

Hardheim: Am Donnerstag, 21. Februar, um 19 Uhr wird im evangelischen Gemeindehaus das Weltgebetsland „Slowenien“ vorgestellt. Das Thema lautet: „Kommt, alles ist bereit“. Zu dieser ökumenischen Veranstaltung sind alle interessierten Frauen willkommen. Der ökumenische Wortgottesdienst zum Weltgebetstag der Frauen findet am Freitag, 1. März, um 15 Uhr im katholischen Pfarrheim statt. Ein gemütliches Beisammensein schließt sich an.

Höpfingen: Donnerstag, 31. Januar, um 19.30 Uhr Vortrag im Gemeindezentrum mit Beate Wunsch zum Thema: .Sinnvolle Ernährungsempfehlungen contra Diäten-Wahnsinng. Donnerstag, 21. Februar, um 19.30 Uhr Leseabend im Gemeindezentrum. Die Frauemgemeinschaft gestaltet mit dem Team der Gemeindebücherei einen humoristisch-besinnlichen Leseabend. Donnerstag, 7. März, um 19.30 Uhr Besinnungsabend zum Weltgebetstag der Frauen im Gemeindezentrum, anschließend gemütliches Beisammeinsein.

Erfeld: Donnerstag, 14. Februar, um 18.30 Uhr Frauenmesse.

Waldstetten: Mittwoch, 13. Februar, um 14.30 Uhr Seniorengottesdienst in der Kirche, anschließend gemütliches Beisammensein im Proberaum für alle Senioren ab 60 Jahren. – Dienstag, 26. März, um 14.30 Uhr Weltgebetstag der Frauen im Schönstattzentrum. Anmeldung unter 06283/8502, oder bei Andrea Michel, Telefon 06283/226807.

