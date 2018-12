Termine der Frauengemeinschaften in der Advents- und Weihnachtszeit

Hardheim/Höpfingen.Termine der katholischen Frauengemeinschaften der Seelsorgeeinheit:

Hardheim: Die Frauengemeinschaft unterstützt die Hilfsaktion der Region Odenwald-Tauber für Kinder und hilfsbedürftige Menschen in Rumänien. Nähere Informationen gibt es im Pfarrburo. Geldspenden können dort zu den üblichen Öffnungszeiten bis 13. Dezember abgegeben werden. Die Adventsbesinnung mit gemütlichem Beisammensein der kfd findet am Donnerstag, 6. Dezember, um 19.30 Uhr im Pfarrheim statt. Eine Veeh-Harfengruppe aus Miltenberg gestaltet diese.

Höpfingen: Donnerstag, 6. Dezember, um 19.30 Uhr besinnliche Adventsmeditation im Gemeindezentrum, anschließend gemütliches Beisammensein.

Erfeld: Freitag, 7. Dezember um 19.30 Uhr Adventsfeier der kfd im Kirchenkeller.

Gerichtstetten: Die Frauengemeinschaft gestaltet für alle Mitglieder eine Adventsfeier am Montag, 3. Dezember, um 18.30 Uhr im Bürgersaal. Für die Pfarrgemeinde gestaltet die kfd eine Roratemesse am Mittwoch, 12. Dezember, um 18.30 Uhr in die Kirche. Die Kollekte ist für die Kinderhilfe Betlehem, die Messe für Lebende und Verstorbene der kfd. Spenden für die Rumänienhilfe sind bis zum 9. Dezember bei Gerlinde Muller abzugeben.

Schweinberg: Dienstag, 11. Dezember, um 18.30 Uhr Roratemesse mit Segnung und Aussendung der Marienbilder. Eigene Bilder können mitgebracht werden. Danach Adventsfeier in der Bauernstube Mohr.

Waldstetten: Mittwoch, 5. Dezember, um 19 Uhr adventliche Einstimmung im Schönstattzentrum, anschließend Adventsfeier. Anmeldung im Schönstattzentrum, Telefon 06283/8502, oder bei Andrea Michel, Telefon 06283/22 68 07. – Freitag, 18. Januar, Winterwanderung, anschließend Beisammensein im Bergkeller. Anmeldung bei Andrea Michel, Telefon 06283/ 22 68 07.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 03.12.2018