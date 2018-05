Anzeige

Hardheim/Höpfingen.Termine der katholischen Frauengemeinschaften in der Seelsorgeeinheit Hardheim-Höpfingen:

Hardheim: Die monatliche Bäderfahrt nach Bad Rappenau ins Solebad ist am Dienstag, 8. Mai. Abfahrt 13.45 Uhr an der Post. Zur Mitarbeiterinnenbesprechung treffen sich die Frauen am Dienstag, 15. Mai, um 15 Uhr im Pfarrheim. Am Donnerstag, 17. Mai, wird die Frauenmesse um 18.30 Uhr in der Krankenhauskapelle von der kfd mitgestaltet. Die Kollekte ist für die Kinderhilfe Bethlehem und Frauen in Not bestimmt. Am Dienstag, 5. Juni, ist wieder eine Bäderfahrt nach Bad Rappenau.

Höpfingen: Donnerstag 24. Mai, Maiandacht um 18.30 Uhr am Bildstock am Mantelsgraben (von Lisa Schell). Abmarsch an der Kirche ist um 18 Uhr, anschließend Einkehr in einer Gaststätte.