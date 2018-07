Termine der kfd-Frauen

Anzeige

Hardheim/Höpfingen.Termine der katholischen Frauengemeinschaften in der Seelsorgeeinheit Hardheim-Höpfuingen:

Hardheim: Dienstag, 7. August, Bäderfahrt. Am Dienstag, 14. August, findet die Wanderung mit Kräutersammlung für den Würzbüschel und anschließender Einkehr statt. Treffpunkt ist um 18 Uhr am Schlossplatz. Es werden heimische Kräuter und Heilpflanzen unter sachkundiger Führung von Walter Bechtold gesammelt. – Am Freitag, 17. August, findet um 18.30 Uhr in der Pfarrkirche die Frauenmesse mit Kräuterweihe statt. Dieser Gottesdienst wird von der kfd mitgestaltet. Die Kollekte ist für die Kinderhilfe Bethlehem und die Aktion Frauen in Not bestimmt.

Dienstag, 4. September, Bäderfahrt. Die nächste Mitarbeiterinnenbesprechung ist am Dienstag, 11. September, um 15 Uhr im Pfarrheim. Ziele des Tagesausfluges der Frauengemeinschaften der Seelsorgeeinheit sind am Donnerstag, 20. September, die historische Stadt Dinkelsbühl und die Firma Leyk Lichthäuser. Mit einer Führung durch die historische Altstadt in Dinkelsbühl beginnt der Vormittag. Nach dem Mittagessen geht es zur Firma Leyk Lichthauser (Rothenburg). Dort erfolgt eine Betriebsbesichtigung der Keramik-Manufaktur. Zeit zum Genießen und Entspannen besteht dann noch im Lotosgarten. Anmeldungen bei Andrea Klee, Telefon 06283/9859821, und Hildegard Wanitschek, Telefon 06283/6646. Folgende Abfahrtszeiten sind geplant: Höpfingen (Haltestelle gegenüber dem Rathaus) 7.45 Uhr, Schweinberg (Kirche) 7.50 Uhr, Hardheim (Post) 8 Uhr, Bretzingen (Kirche) 8.05 Uhr, Erfeld (Bushaltestelle) 8.10 Uhr und Gerichtstetten (Bushaltestelle) 8.15 Uhr.