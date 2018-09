Termine der kfd-Frauen

Hardheim/Höpfingen.Termine der katholischen Frauengemeinschaften in der Seelsorgeienheit Hardheim-Höpfingen:

Hardheim: Zur Mitarbeiterinnenbesprechung am Dienstag, 11. September, treffen sich die Frauen um 15 Uhr im Pfarrheim. Ziel des diesjährigen Tagesausfluges der Frauengemeinschaften der Seelsorgeeinheit ist am Donnerstag, 20. September, die historische Stadt Dinkelsbühl und die Firma „Leyk-Lichthäuser“. Mit einer Führung durch die historische Altstadt in Dinkelsbühl beginnt der Vormittag, nach dem Mittagessen steht in Rothenburg eine Betriebsbesichtigung der Keramik-Manufaktur auf dem Programm. Zeit zum Genießen und Entspannen besteht dann noch im Lotosgarten. Anmeldungen bei Andrea Klee, Telefon 06283/9859821, und Hildegard Wanitschek, Telefon 06283/6646. Folgende Abfahrtszeiten sind geplant: Höpfingen (gegenüber vom Rathaus) 7.45 Uhr, Schweinberg (Kirche) 7.50 Uhr, Hardheim (Post) 8 Uhr, Bretzingen (Kirche) 8.05 Uhr, Erfeld (Bushaltestelle) 8.10 Uhr und Gerichtstetten (Bushaltestelle) 8.15 Uhr. Die nächste Bäderfahrt ist am Dienstag, 9. Oktober.

Höpfingen: Ausflug nach Rothenburg ob der Tauber am Samstag, 15. September. Abfahrt um 8 Uhr an der Kirche. Es wird das Gemälde der „Stuppacher Madonna“ von Mathias Grünewald besichtigt. Nach einem Stadtrundgang und Freizeit in der Stadt endet der Ausflug mit dem Besuch des Weinlaubenrestaurant Schurk in Markelsheim. Rückkehr gegen 21 Uhr.

Bretzingen: Mittwoch, 26. September, um 8 Uhr Frauenfrühstück im Sportheim.

Erfeld: Am Samstag 29. September, und Sonntag 30. September, feiert die katholische Frauengemeinschaft Erfeld ihr 100-jähriges Bestehen. Am Samstag ist um 19.30 Uhr ein Vortrag von Schwester Teresa Zukic im Vereinsraum der Kirchbergklause, anschließend gemütliches Beisammensein. Am Sonntag ist um 10.30 Uhr Festgottesdienst in der Pfarrkirche Erfeld, anschließend Umtrunk auf dem Kirchenvorplatz für alle Kirchenbesucher. Dienstag, 9. Oktober, um 18.30 Uhr Rosenkranzandacht der kfd Erfeld.

Gerichtstetten: Anmeldungen für den Ausflug am Donnerstag, 20. September, nach Dinkelsbühl nimmt Gerlinde Müller, Telefon 06296/710 entgegen. Die Frauengemeinschaft bietet für die ganze Pfarrgemeinde einen Informationsabend über Nachbarschaftshilfe am Montag, 24. September, um 19 Uhr. Die Frauengemeinschaft gestaltet darüber hinaus für die ganze Pfarrgemeinde einen Oktoberrosenkranz am Montag, 8. Oktober, um 18.30 Uhr im Bürgersaal ein. Ein gemütliches Beisammensein schließt sich an. i.E.

