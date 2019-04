Termine der kfd-Frauen

Hardheim/Höpfingen.Termine der Frauengemeinschaften in der Seelsorgeeinheit Hardheim/Höpfingen:

Hardheim: Dienstag, 7. Mai, Bäderfahrt nach Bad Rappenau. Abfahrt 13.45 Uhr an der Post in Hardheim. Anmeldung bei Rita Horn Telefon, 06283/1651, oder bei Brigitte, Schmid, Telefon 06283/6944. – Mittwoch, 15. Mai, um 18.30 Uhr Maiandacht der kfd mit Diakon Franz Greulich. Danach schließt sich eine Besichtigung des Dach- und Glockenstuhls des Erftaldoms mit Walter Bechtold an.

Bretzingen: Freitag, 3. Mai, um 18.30 Uhr Maiandacht für die Frauen der Seelsorgeeinheit.

Gerichtstetten: Montag, 6. Mai, um 18.30 Uhr Maiandacht an der Grotte. Der Ausflug der Frauen der Seelsorgeeinheit ist am Mittwoch, 17. Juli, führt nach Nürnberg und wird von der Frauengemeinschaft Gerichtstetten organisiert. Anmeldungen werden von Birgit Galm, Telefon 06296/929249, entgegengenommen.

Höpfingen: Donnerstag, 16. Mai, um 18.30 Maiandacht in der Kirche, anschließend findet die Generalversammlung im Restaurant Schmitt statt.

Schweinberg: Donnerstag, 27. Juni, um 18.30 Uhr Generalversammlung der kfd.

Waldstetten: Mittwoch, 8. Mai, um 19 Uhr Maiandacht in der Kirche, anschließend Generalversammlung im Proberaum.

