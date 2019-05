Termine der kfd-Frauen

Hardheim/Höpfingen.Termine der Frauengemeinschaften in der Seelsorgeeinheit Hardheim-Höpfingen:

Hardheim: Montag, 3. Juni, um 18.30 Uhr Frauenmesse in der Krankenhauskapelle. Die Kollekte ist für Frauen in Not bestimmt. – Dienstag, 4. Juni, Bäderfahrt nach Bad Rappenau. Abfahrt um 13.45 Uhr an der Post in Hardheim. Anmeldung bei Rita Horn, Telefon 06283/1651, oder Brigitte Schmid, Telefon 6944.

Gerichtstetten: Der Ausflug der Frauen der Seelsorgeeinheit führt am Mittwoch, 17. Juli, nach Nürnberg. Er wird von der Frauengemeinschaft Gerichtstetten organisiert. Anmeldungen werden von Birgit Galm, Telefon 06296/929249, entgegengenommen.

Höpfingen: Samstag, 29. Juni, Ausflug nach Kronach.

Schweinberg: Donnerstag, 27. Juni, um 18.30 Uhr Generalversammlung der kfd.

Waldstetten: Sonntag, 2. Juni Flurprozession an der Josefskapelle.

