Termine der kfd-Frauen

Hardheim.Termine der katholischen Frauengemeinschaften in der Seelsorgeeinheit Hardheim-Höpfingen:

Hardheim: Dienstag, 2. Juli, Bäderfahrt nach Bad Rappenau. Abfahrt um 3.45 Uhr an der Post in Hardheim. Anmeldung bei Rita Horn, Telefon 06283/1651, oder Brigitte Schmid, Telefon 06283/6944. – Mittwoch, 3. Juli, Beteiligung an der regionalen Frauenwallfahrt in Walldürn. Donnerstag, 18. Juli, Sommerlesung der Frauengemeinschaft zusammen mit der Katholischen öffentlichen Bücherei unter dem Motto „Luftig, duftig, sommerlich – Bücher für die Hängematte“. Beginn ist um 19.30 Uhr. Dabei werden im Garten des Pfarrheims oder bei ungünstiger Witterung im Pfarrheim selbst Bücher in gemütlicher Atmosphäre vorgestellt.

Gerichtstetten: Der Ausflug der Frauen der Seelsorgeeinheit ist am Mittwoch, 17. Juli. Er führt nach Nürnberg und wird von der Frauengemeinschaft Gerichtstetten organisiert. Anmeldungen werden von Birgit Galm, Telefon 06296/929249, entgegengenommen. Abfahrt 7.45 Uhr an der Bushaltestelle Post in Hardheim, dann an den Bushaltestellen in Bretzingen, Erfeld und um 8 Uhr in Gerichtstetten. Anfahrt nach Stein zu Faber Castell mit Werksbesichtigung. Danach geht es nach Nürnberg. Von 13 bis 15 Uhr Aufenthalt zur freien Verfügung, dann Weiterfahrt nach Kammerstein zum „Kürbishof Schnell“ mit Ölmühle (Führung 15.30 bis 16.30 Uhr. Abschluss ist auf der Heimfahrt im Gasthof „Metzgerstadel“ in Neuenstadt-Stein.

Höpfingen: Am Samstag, 29. Juni, startet die Frauengemeinschaft Höpfingen um 7 Uhr zum Jahresausflug nach Oberfranken. Nach einer Meditation und einer Frühstückspause in der Abtei Münsterschwarzach geht es weiter nach Kleintettau am Rennsteig. Dort liegt das Tropenhaus „Klein Eden“ im ehemaligen deutsch-deutschen Grenzgebiet. In einem Glashaus mit einer Fläche von 3500 Quadratmetern gedeihen über 250 verschiedene Nutzpflanzen wie Kaffee, Kakao oder auch exotische Früchte wie Bananen, Papayas und Mangos. Weiterhin gibt es auch eine Ausstellung mit Reptilien, Amphibien und Insekten der Plantagen, die in artgerechten Terrarien ausgestellt sind. In beiden Einrichtungen gibt es Führungen. Anmeldung werden unter Telefon 06283/1797 oder 06283/8349 entgegengenommen.

Schweinberg: Generalversammlung am Donnerstag, 27. Juni, mit Neuwahlen um 18.30 Uhr in der Bauernstube Mohr statt.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 17.06.2019