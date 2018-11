Termine der „Lustigen Vögel“

Schweinberg.Bei der Fastnachtseröffnung in Schweinberg gab FG-.Präsident Christian Elbert die Programmpunkte der Fastnachtsgesellschaft „Lustige Vögel“ in der laufenden Kampagne 2018/19 bekannt. Der Jahresorden wird beim Ordensfest am 11. Januar um 20.11 Uhr im „Grünen Baum“ vorgestellt. Die Prunksitzungen finden am 1. und 2. März ab jeweils 19.33 Uhr in der Turnhalle statt, wo auch am 5. März ab 14.11 Uhr die Kinderprunksitzung ausgerichtet wird. Der Kehraus am Abend des Fastnachtsdienstags (ab 19.33 Uhr) beendet die närrischen Tage. Die Generalversammlung findet am 17. Mai um 20 Uhr im „Grünen Baum“ statt. ad

