Termine der Sänger

Hardheim.Bei der Jahreshauptversammlung des Gesangvereins „Liederkranz“ Hardheim gab Vorsitzende Andrea Neuser das Programm für 2019 bekannt. Vom 23. bis 25. März werdern die Besucher im Rahmen des Josefsmarktes im alten Kindergarten bewirtet. Das Sommerfest für die Mitglieder mit Familien wird am 16. Juni gefeiert. Ferner wird der Traditionsverein heuer als Gastgeber des „Chortreffs“ fungieren, der am 7. Juli in Hardheim stattfindet. Der Fototermin findet am 14. Juli auf dem Schlossplatz statt.

Vom 19. bis 20. Oktober werden die Gäste des Wendelinusmarkts im alten Kindergarten vom Gesangverein bewirtet. Die Gedenkstunde zum Volkstrauertag wird am 17. November umrahmt. Nachdem am 29. November bei der Eröffnung des Weihnachtsmarkts gesungen wurde, endet das Vereinsjahr mit dem Adventskonzert in der Pfarrkirche St. Alban. ad

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 20.03.2019