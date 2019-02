Termine der „Schnapsbrenner“

Höpfingen.Die Fastnachtstermine der FG „Höpfemer Schnapsbrenner“: Die große Prunksitzung findet am Freitag, 15. Februar, die zweite Prunksitzung am Sonntag, 17. Februar, jeweils um 13.44 Uhr in der Festhalle statt. Kinderprunksitzung ist am Samstag, 23. Februar, um 13.44 Uhr in der Festhalle. Die Apres-Ski-Party wird am Freitag, 1. März, um 21 Uhr in der Kellerbar der Festhalle gefeiert. Rathausstürmen findet am Samstag, 2. März, um 14.01 Uhr am Plan statt. Der Rosenmontagsumzug ist am 4. März, anschließend Party an und in der Festhalle.

Die FG nimmt an folgenden Umzügen teil: Sonntag, 10. Februar, in Altheim, Sonntag, 24. Februar, in Walldürrund am Sonntag, 3. März, in Hardheim.

