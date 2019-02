Termine zur Erstkommunion

Hardheim/Höpfingen.Termine der Erstkommunionvorbereitung: Sonntag, 24. Februar, um 10.30 Uhr „Bau-mit-Gottesdienst“ mit gelben Mützen in der Hardheimer Pfarrkirche; Dienstag, 26. Februar, um 20 Uhr Katechetentreffen im Pfarrheim Hardheim; Samstag, 16. März, Vaterprojekt; Sonntag, 17. März, um 9 Uhr Vorstellungsgottesdienst in Erfeld für das Erftal; Sonntag, 17. März, um 10.30 Uhr Vorstellungsgottesdienst in Schweinberg; Dienstag, 19. März, ab 15.30 Uhr Erstbeichte der Hardheimer Gruppen in St. Alban; Mittwoch, 20. März, um 20 Uhr Elternabend für alle Eltern im Pfarrheim Hardheim; Sonntag, 24. März, um 10.30 Uhr Familiengottesdienst mit gelben Mützen in St. Ägidius in Höpfingen.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 23.02.2019