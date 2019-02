Themenabend Slowenien

Hardheim.Auch im Jahr 2019 sieht die katholische Frauengemeinschaft Hardheim wieder eine beachtliche Zahl von Veranstaltungen für ihre Mitglieder und alle interessierten Frauen vor. Verantwortliche sind Hildegund Berberich, Telefon 06283/8809, Annette Berberich, Telefon 06283/6464, Anke Erbacher (06283/6782) und Gudrun Ost (06283/227777).

Nicht mehr im Programm vorgesehen ist die traditionelle „Frauenfastnacht“. Im Vorfeld des Weltgebetstages der Frauen gibt es einen Informationsabend unter dem Motto „Kommt – alles ist bereit“ am Donnerstag, 21. Februar, mit dem Blick auf Slowenien als Weltgebetsland 2019. Zusammen mit den evangelischen Frauen werden sich die Teilnehmerinnen an diesem Tag um 19 Uhr im evangelischen Gemeindehaus mit diesem Land und der Situation der Frauen in diesem Land befassen.

Der Gottesdienst zum ökumenischen Weltgebetstag der Frauen wird dann am Freitag, 1. März, um 15 Uhr im Pfarrheim stattfinden. Im Anschluss daran bleiben die Frauen zum Gedankenaustausch beim gemütlichen Beisammensein im Pfarrheim zusammen. Z

