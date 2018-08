Touren fanden gute Resonanz

Anzeige

Hardheim.Die Interessengemeinschaft „Mühlenradweg Erftal“ führte in jüngster Zeit gleich drei Radtouren durch, die trotz der Hitze allesamt auf erstaunlich große Resonanz stießen. Alle drei Touren wurden von Kurt Saffri und Manfred Böhrer begleitet.

Fahrt zur Rummelsekerb: Bereits zum achten Mal wurde die badisch-bayrische Freundschaft in Eichenbühl auf diese Weise gepflegt. Mit herzlichem Empfang wurden die 30 Hardheimer Radler vom Eichenbühler Bürgermeister Günter Winkler und der Musikkapelle „Eichenkreuz“ begrüßt. Bei Musik, bester Stimmung und Kesselfleisch fühlten sich die Hardheimer im wahrsten Sinne des Wortes sauwohl. Bürgermeister Winkler löste auf seine humorvolle Art nach anfänglichem Hinweis das Rätsel, wo das Fleisch herkam (eventuell Richtung Hardheim rechts?) auf und lobte den Metzger aus der Region, um allen Gerüchten aus dem Wege zu gehen. Obgleich es auf dem Rückweg bergauf ging, war die Fahrt im schattigen Wald recht angenehm.

Denkmaltour: Aufgrund der hohen Temperaturen wurde die diesjährige Denkmalradtour in gekürzter Form durchgeführt. Die Radler fuhren über Höpfingen und von dort im schattigen Wald nach Walldürn. Ziel war zunächst die Basilika, wo Helmut Berberich eine Führung mit Erhard Lang organisiert hatte, der das Bauwerk und die Entstehung der Wallfahrt in Walldürn schilderte. Anschließend ging es zum Römerbad, wo die Radfahrer sich anhand der aufgestellten Informationstafeln über das Ende des 19. Jahrhunderts entdeckte Kastellbad informierten. Die Tour führte dann durch den Wald in Richtung Altheim und oberhalb des Munitionsdepots vorbei nach Erfeld und von dort wieder zurück nach Hardheim, wo im Biergarten noch in geselliger Runde diskutiert wurde.