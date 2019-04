Training mit der BVB-Fußballschule

Schweinberg.Ein besonderer Höhepunkt für fußballbegeisterte Kinder zwischen sechs und 13 Jahren findet vom 26. bis zum 30. August am Schweinberger Sportplatz statt: Im Zuge des in der Aral-Aktion „Punktet euch den BVB“ gewonnenen Freundschaftsspiels des FC Schweinberg gegen Borussia Dortmund wird auch die BVB Evonik Fußballakademie in Schweinberg Station machen. Auf die Teilnehmer warten neben geballter Fußballpower mit intensiven Trainingseinheiten moderne Trainingsmaterialien, ein lizenziertes und erfahrenes Trainerteam sowie spannende und innovative Halbzeitaktionen mit Fußball-Abzeichen, Vertrauensspielen, Ernährungsworkshops und Technik-Wettbewerben.

Dahinter steckt eine sechsjährige Erfahrung mit der Umsetzung qualitativ hochwertiger Fußballkurse. Pro Tag wird es zwei altersgerechte, jeweils von 10 bis 15 Uhr andauernde Trainingseinheiten geben. Neben einem gemeinsamen Mittagessen gibt es auch Getränke und eine gelbe oder schwarze BVB-Trainingsausrüstung des Ausrüsters Puma inklusive einer Trinkflasche. Zur Erinnerung werden Medaillen und Teilnehmerurkunden verteilt. ad

© Fränkische Nachrichten, Montag, 01.04.2019