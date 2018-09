Trauer um Gisela Birnbreier

Hardheim.Gisela Birnbreier ist im Alter von 92 Jahren gestorben. Die gebürtige Mannheimerin hatte mit ihrem Mann Heinz sieben eigene Kinder. Daneben zogen sie drei Pflegekinder auf. In der FG war die Verstorbene in den 60er Jahren als Zeremonienmeister aktiv. Sie hatte die Schwesternhelferinnenprüfung abgelegt und hielt einige Jahre lang im Hardheimer Krankenhaus Nachtwache. Besondere Verdienste erwarb sie sich um den Odenwaldklub, die OWK-Jugend und die OWK-Trachtengruppe, die sie mitbegründete und aktiv förderte. So entwarf Gisela Birnbreier beispielsweise die Tracht. Unvergessen sind ihre Aktivitäten bei den Kappenabenden und geselligen Beisammensein des Wandervereins, bei der Frauenfastnacht und den Hardheimer Fastnachtsumzügen. Ihr leutseliges, geselliges und humorvolles Wesen kam vielen Aktivitäten in Hardheim zugute, ihr organisatorisches Geschick so mancher Veranstaltung. Nicht nur als Mitglied der Frauengemeinschaft.

Die Trauerfeier mit anschießender Urnenbeisetzung findet am Freitag, 21. September, statt. i.E.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 19.09.2018