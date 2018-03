„Trotz Streichungen geht es in der Gemeinde voran“

Anzeige

Alle drei Fraktionssprecher dankten der Verwaltung mit Kämmerer Bernd Schretzmann an der Spitze für ihre Arbeit. Auch sie thematisierten zunächst die Umstellung der Buchführung. „Diese hat in der Vorbereitung und Vorberatung einen erheblichen Mehraufwand für alle Beteiligten bedeutet. Für uns Gemeinderäte, die diese Aufgabe im Ehrenamt ausüben, bedeutet dies eine Herkulesaufgabe, sich in der neuen Zahlenwelt zurechtzufinden“ (Klaus Schneider, Freie Wähler).

„Vom erhofften Transparenz-Zugewinn ist aber – vielleicht auch umstellungsbedingt – noch nichts zu sehen“, meinte Michael Messerer von der CDU. „Beruhigend ist, dass unabhängig davon, ob Doppik oder Kameralistik, das zur Verfügung stehende Budget dasselbe bleibt“, scherzte Manfred Böhrer, SPD-Bürgerliste.

Trotz der Streichungen und der Umstellung der Buchführung sieht das Haushaltsjahr durchaus nicht schlecht aus: „Der Finanzhaushalt weist Erträge von 15,65 Millionen Euro aus und ist somit geprägt von einer relativ guten Einnahmesituation“ (Messerer). „Erfreulich ist, dass aufgrund der boomenden Wirtschaftssituation doch viele Maßnahmen angegangen werden können und der Gemeinde wiederum 1,5 Millionen Euro für Investitionen zur Verfügung stehen. Durch Verpflichtungsermächtigungen sind für die folgenden Jahre die Weichen schon richtungsweisend gestellt. Auch wenn nicht alle Ziele auf einmal erreicht werden können, geht es in unserer Gemeinde doch voran.“ (Böhrer).

„Trotz der vergleichsweise guten Einnahmesituation können nicht alle wünschenswerten Investitionen getätigt und es müssen Erwartungen enttäuscht werden“ (Messerer). So ist der Gemeinderat zu dem Schluss gekommen, dass das Baugebiet „Steinig III“ in Gerichtstetten nicht umgesetzt werden kann: „Eine Investition von 700 000 Euro für vorerst vier Bauplätze ist nicht darstellbar“. Michael Messerer bedauert, dass trotz einer relativ guten Einnahmesituation keine Schulden abgebaut und sogar geringfügig Mittel aus den Rücklagen entnommen werden müssen. „Immerhin konnten wir eine Neuverschuldung vermeiden.“

Auch sei es in der Haushaltsdedabtte gelungen, die Rücklageentnahme gegenüber der Planung deutlich zu reduzieren, stellte Klaus Schneider fest. „Alles in allem hat Hardheim Entwicklungspotenzial“, bilanzierte der Bürgermeister nach den Stellungnahmen.

Manfred Böhrer mahnte an, dennoch mit Bedacht zu investieren: „Mit einer Pro-Kopf-Verschuldung von 1149 Euro (Ende 2016) liegt Hardheim deutlich über dem Kreisdurchschnitt von 696 Euro.“ Neben wichtigen und längst überfälligen Investitionen sollte man daher den Schuldenabbau nicht aus den Augen verlieren.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 21.02.2018