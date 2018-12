Turnerjugend zeigte wieder ihr Können

Hardheim.Beim Nikolausturnen in der Sporthalle überzeugten am Montag 120 Kinder und Jugendliche des TV Hardheim zwischen einem Jahr und 16 Jahren den Nikolaus und die zahlreichen Zuschauer. Nach der Begrüßung durch Sabine Bauer-Steinnagel (TVH-Turnabteilung) begannen Jennifer Chemnitz, Maxi Weimert und Luisa Ballweg aus der Leistungsgruppe mit ihrer Bodenkür. Anschließend erfreuten die kleinsten Mitglieder der Turnabteilung (Leitung Anke Erbacher) beim Eltern- und Kind-Turnen an Klein- und Großgeräten. 39 Kinder bis vier Jahren nutzen das Angebot derzeit.

Im strikten Zumba-Rhythmus kam die Zumbagruppe in die Halle und präsentierte eine gelungene Kombination von Aerobic mit lateinamerikanischen Tänzen. Geleitet wird die Gruppe von Sabine Bauer-Steinnagel, die von Anne Trovato unterstützt wird. Die 16 zwischen vier und sechs Jahre alten Kinder des Kinderturnens (Leiterinnen Beatrice Haberkorn, Heide Konnerth und Marie Kaiser als frischgebackener C-Trainerin) zeigten bei einem Tanz und Sprüngen mit dem Minitrampolin ihre gelernten Fähigkeiten.

Ines Erbacher, Anke Erbacher und Kathrin Kressner wiederum trainieren die Breitensportgruppe der sechs bis zehnjährigen Kinder, die mit Rhythmus und Geschick am Boden unterschiedliche Übungen auffuhren. Die Breitensportgruppe unter Leitung von Sabine Goldschmidt überzeugte mit Sprüngen auf dem Trampolin. Anschließend kam die Bodenkür der Leistungsturngruppe von Viola Friesen und Luisa Ballweg zur Geltung. Die Gruppe selbst teilt sich in zwei altersmäßig getrennte Teams. Die sechs- bis achtjährigen Mädchen werden von Sophia Bechtold, Marie Kaiser und Julia Böhrer betreut, während die Gruppe bis sechzehn Jahren von Susi Beckert und Sonja Müller geleitet wird.

Die Jüngeren zeigten kombinierte Turnelemente am Boden, an der Bank und auf dem Schwebebalken. Die älteren Turnerinnen koppelten Kasten, Bock und Trampolin zu einer interessanten Turndarbietung. Zum Abschluss beschenkte der Nikolaus alle Kinder und Jugendlichen mit einem blauen Turnbeutel der Turnabteilung und einem Nikolaus aus Hefe. Sabine Bauer-Steinnagel verabschiedete den Nikolaus und dankte der Zuschauerschar. ad

