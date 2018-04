TV-Jubiläum wirft seine Schatten voraus

Anzeige

Erwähnt wurden die beachtliche Zahl von 320 Aktiven in der Turnabteilung, die Erringung der Meisterschaft und der Aufstieg der 1. Tischtennismannschaft, die Erfolge in der Leichtathletikabteilung, die Zahl der 160 Kinder und Jugendlichen in der Handballabteilung und der Klassenerhalt der 1. Mannschaft der Handballer in der Badenliga.

Bachmann sprach von 35 lizenzierten Trainings- und Übungsleitern, neben denen weitere Übungsleiter und Helfer vielfältige sportliche Aktivitäten ermöglichen.

Noch keinen Pächter gefunden

Über die Liegenschaften informierte Klaus Kressner. Trotz verschiedenster intensiver Bemühungen sei die Suche nach einem neuen Pächter für das Sportheim bisher erfolglos geblieben. Kressner nannte die Gründe für das Scheitern und unterbreitete verschiedene Vorschläge, damit der Gaststättenbetrieb auf jeden Fall gesichert ist und dort auch Veranstaltungen stattfinden können.

Der Dank Kressners galt allen, die sich bei der Reinigung des Sportheims und bei der Bewirtung der Gäste bei Veranstaltungen einbringen, sowie den „allgegenwärtigen“ Löffler- Brüdern.

Im weiteren Verlauf sprach Kressner die verschiedenen Sanierungs- und Renovierungsmaßnahmen im Sportheim wie in der Sporthalle an. Dabei legten Aktive auch Hand an, um die Bereitschaft der Sportler bei der Unterstützung der Gemeinde zu dokumentieren. Allen voran wurden in diesem Zusammenhang die Handballer und Jedermannturner erwähnt.

Über die finanzielle Situation des TV informierte Carmen Gärtner, ehe Tobias Künzig die Zusammensetzung des Vorstandes der Abteilungen und des TV sowie die ehrenamtliche Mitarbeit des TV-Ehrenvorsitzenden Klaus Rubel in Sachen Chronik darstellte. Angesprochen wurden die in den Vorstands-und Turnratssitzungen behandelten Themen.

Blick auf die 125-Jahr-Feier

Künzig wies auf die Möglichkeit, „Sandsteinpate“ zu werden, und auf die Anschaffung einheitlicher Trainingsanzüge. Sein Dank galt allen, die den TV unterstützen, besonders der Gemeinde und dem Bauhof, der Hollerbach-Stiftung und deren Geschäftsführer Hans Sieber.

Abschließend thematisierte Tobias Künzig die 2020 anstehende Feier des TV zum 125-jährigen Bestehen. Die Arbeit sollte auf möglichst viele Schultern verteilt werden. Als Kassenprüfer bescheinigte Thomas Böhme auch im Auftrag von Martin Wojdowski die einwandfreie Führung der Kassengeschäfte.

Ehrenvorsitzender Klaus Rubel lobte in seinem Grußwort die gute Beteiligung der Mitglieder an der Jahreshauptversammlung und die Arbeit des TV-Vorstands und der einzelnen Abteilungen.

Vorstandswahlen

Im Anschluss an Entlastung und Ehrungen (siehe weiterer Bericht) folgten Neuwahlen, bei denen der Vorstand einheitlich wiedergewählt und mit Monika Dörr ein neues Vorstandsmitglied für die Öffentlichkeitsarbeit gewonnen wurde. Damit bilden Tobias Künzig, Eric Bachmann, Klaus Kressner, Carmen Gärtner und Monika Dörr den Vorstand.

Ein Grußwort kam anschließend von Lars Ederer als Stellvertreter des Bürgermeisters. Dieser würdigte das Engagement des TV in der Gemeinde und in der Schule sowie den aktiven Einsatz des TV und dessen Mitglieder im Bemühen um die Einsparung von Gemeindemitteln bei Renovierungsarbeiten.

Dank an Ausgeschiedene

Zum Abschluss der Versammlung nahm Vorstand Tobias Künzig die Gelegenheit wahr, sich bei der ausgeschiedenen Abteilungsleiterin der Turnabteilung, Anke Neubert, und dem bisherigen Abteilungsleiter der Fußballabteilung, Nikolai Filinow, mit einem Anerkennungsgeschenk zu bedanken. Z

