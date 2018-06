Umbauarbeiten stören die Theaterbesuche nicht

Anzeige

Trotz des Baustellengeschehens auf dem Vorplatz werden die Theaterbesucher weiter vom Kassenteam des Theaters vor Ort betreut und finden die Garderoben und Pausengastronomie im bisher gewohnten Foyerbereich.

Grundsätzlich sieht der eng getaktete Sanierungsplan vor, dass im ersten Bauabschnitt im Frühjahr 2019 mit der Errichtung eines Kopfbaus mit integriertem neuem Kleinen Haus mit 330 Plätzen begonnen wird. Daran anschließend wird das Bestandsgebäude ab sommer 2020 bei laufendem Spielbetrieb im Kleinen Haus erweitert und saniert. Im Herbst 2022 soll dann auch das Große Haus wieder eröffnet werden.

Bereits in der Sommerpause 2018 werden allerdings bauvorbereitende Maßnahmen wie das Errichten der Baugruben umgesetzt, damit der Theaterbetrieb während der Spielzeit möglichst ohne Störungen ablaufen kann. Bereits gefällt werden mussten vier Platanen vor dem Theater. In jedem Fall kann die VHS- Außenstelle die Theaterfahrten in den nächsten beiden Spielzeiten uneingeschränkt durchführen, so dass die Abonnenten ihr Abos weiterführen können. Z

