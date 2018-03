Umspannwerk nimmt Formen an

Anzeige

„Für diese beiden Anlagen wird eine separate Betreibergesellschaft gegründet,“ erklärt Schmieg. Um die in Gerichtstetten produzierte Energie nach Waldstetten leiten zu können, sind weitere Arbeiten nötig: Eine acht Kilometer lange Kabeltrasse wird neben der extra zu diesem Zweck auf fünf Meter verbreiteten Wegschneise vom Bürgerwindpark zum Umspannwerk verlaufen.

Bauarbeiten bis Ende März

„Nach aktuellem Stand wurden rund zwei Kilometer Kabel schon verlegt, wobei die Arbeiten tüchtig voranschreiten“, betont Harald Schmieg. Immerhin gilt es, den zeitlichen Rahmen einzuhalten: „Das Umspannwerk sollte bis Ende März fertig sein“, schildert der Unternehmer. Aber nicht nur der rasante Baufortschritt im „Altheimer Grund“ zeigt, dass es „ernst“ wird und der Bürgerwindpark immer konkretere Formen annimmt: Auch die Bürgerbeteiligungen, die das Projekt auszeichnet, werden in absehbarer Zeit gezeichnet werden können. „Unser Verkaufsprospekt wird zurzeit durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht überprüft.

Schließlich muss noch Eigenkapitel eingeworben werden. Und in spätestens drei Monaten kann’s dann losgehen“, verrät Harald Schmieg. Um Investoren auf die Bürgerbeteiligungen hinzuweisen, beabsichtige er zudem, zu gegebener Zeit vorrangig in der Gemeinde Hardheim, aber auch in umliegenden Gemeinden wie Ahorn, Rosenberg, Höpfingen, Walldürn und Königheim Informationen an alle Haushalte zu versenden.

Dass die Hochspannungsmasten unweit des Umspannwerks zur selben Zeit erneuert werden, steht nicht im Zusammenhang mit den Arbeiten. „Diese Überschneidung ergab sich rein zufällig“, sagt Schmieg abschließend.

