Umweltpreis für Karl Schneeweis

Hardheim.Die Nabu-Ortsgruppe Hardheim benötigt im Bemühen um die Beibehaltung und die Möglichkeit der Fortsetzung ihrer vielfältigen Tätigkeit unbedingt die Unterstützung und den aktiven Einsatz hilfswilliger Mitglieder und weiterer Aktiver. Dies wurde am Freitag im Gasthaus „Badischer Hof“ bei der Jahreshauptversammlung deutlich gemacht, will man die bisherigen Leistungen auch künftig garantieren.

Daher erhoffe sich der Vorstand mit Bernhard Heß als Vorsitzendem, mit Jürgen Lesch und Wolf-Rüdiger Heß aktive Unterstützung aus den Reihen der Mitglieder.

Jürgen Lesch ließ nach dem Hinweis auf die Zahl von 163 Mitgliedern die Ereignisse des abgelaufenen Vereinsjahres Revue passieren. Dabei machte er die Hauptbeteiligungsfelder der Mitglieder aus Hardheim, Walldürn und Buchen ersichtlich und erwähnte die Amphibienbetreuung und die Tätigkeit beim alljährlichen Obstbaumschnitt in Hardheim und in den Ortsteilen. Dabei wurden bis zu 150 Bäume bearbeitet.

Dem Hinweis Leschs auf die Einsammlung von vielen Feuersalamandern ließ Bernhard Heß detaillierte Erläuterungen folgen. Er lobte Arnold Knörzer für die von diesem übernommene Biotoppflege. Er ließ zudem den Hinweis folgen, dass die Betreuung in der Breitenau in den nächsten Jahren altersbedingt und mangels Nachfolgern aufgegeben werden muss. Dies wurde den zuständigen Behörden mitgeteilt. Heß erhofft sich, dass bis dahin eine Nachrüstung der Schutzanlage erfolgen kann.

Heß gab zudem den Hinweis auf die Zahlen der dann jährlich die Straße überquerenden Tiere auf dem Weg zu den Laichgewässern mit 100 000 Jungamphibien und bis zu 5000 rückwandernden Alttieren.

Erfreut war er, dass in der vor vielen Jahren gepflanzten Hecke von Karl Schäffer nach Einführung einer neuen Pflegepraxis bereits zwei Jahre hintereinander über 30 Vogelnester gefunden wurden.

Nach dem Kassenbericht von Wolf-Rüdiger Heß verlas Marco Killian den von den Kassenprüfern Johannes Sitterberg und Hermann Rossmann erstellten Prüfbericht mit Bestätigung der einwandfrei geführten Kassengeschäfte. Simone Richter als Stellvertreterin des Bürgermeisters dankte für das Engagement um den Erhalt der Umwelt und Natur und den Fortbestand der Tiere. Ihrem Antrag auf Entlastung folgten die Mitglieder ohne Widerspruch.

Lobenswerte Initiative

Als besonders erfreulich beschrieben wurde vom Ortsverein das Bemühen von Mitglied Karl Schneeweis (Höpfingen) mit seinem erfolgreichen Vorhaben um die Vermeidung der weiteren Reduzierung der Mehlschwalben. Mit seiner Initiative in Form eines von ihm erstellten so genannten Schwalbenbaums unter Einsatz von viel Zeit und Geld eröffnete er etwa 14 Mehlschwalbenpaaren Brutmöglichkeiten. Dies wurde als besonders anerkennenswert bezeichnet, weil viele Brutplätze aus verschiedensten Gründen heraus verschwunden sind.

Heß sagte, dass selbst der Bundesverband des Nabu das Projekt als attraktiv einstufte und an den Plänen Interesse bekundete. Heß wünschte sich in jeder Ortschaft wie Höpfingen einen Schwalbenbaum und ebenso die Karl Schneeweis bereits überreichte Hinweistafel „Schwalbenfreundliches Haus“. In Anerkennung solch vorbildlichen Wirkens und in Anbetracht seiner übernommenen Partnerschaft für viele Tiere sprach der Vorstand Karl Schneeweis den zum 19. Mal vergebenen Umweltpreis für 2018 und einen symbolischen Geldpreis zu. Den überreichte Bernhard Heß zusammen mit Simone Richter, doch ließ es sich der Geehrte nicht nehmen, den Geldpreis dem örtlichen Nabu als Spende wieder zugutekommen zu lassen. Z

© Fränkische Nachrichten, Montag, 25.03.2019