„Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne“

Anzeige

Gemeindemitglieder aus dem Bereich der Seelsorgeeinheit, die bis Ende des Jahres 2018 das 65. Lebensjahr erreicht haben, wurden im Vorfeld eingeladen und hatten das Vorrecht, sich schon vor dem eigentlichen Vorverkauf einen Sitzplatz zu sichern. Nun besteht ab 20. Juli für die Öffentlichkeit die Möglichkeit, in den katholischen Pfarrbüros in Hardheim und Höpfingen, sowie bei den Firmen Maring in Hardheim und Schaborak in Höpfingen Karten zu erwerben.

Die Initiatoren beabsichtigen, dieses Modell bei guter Resonanz an diesem 21. September auch künftig weiterzuführen.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 21.07.2018