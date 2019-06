Unfallverursacherin verletzt in eine Klinik geflogen

Hardheim.Eine 74-jährige Opel- Astra-Fahrerin war an diesem Mittwoch gegen 16.30 Uhr auf der B 27 von Hardheim in Richtung Höpfingen unterwegs. Am Ortsausgang von Hardheim geriet sie in Höhe des Gewerbegebiets auf die Gegenfahrbahn. Der Lenker eines entgegenkommenden Sattelzuges konnte geistesgegenwärtig einen Frontalzusammenstoß verhindern, indem er über den Bürgersteig hinweg auf den angrenzenden Grünstreifen fuhr.

Der Astra prallte mit der Fahrerseite auf den Lkw-Aufleger. Die Fahrerin wurde verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Den Schaden konnte die Polizei bis Redaktionsschluss noch nicht beziffern. Ebenfalls nicht bekannt war bis dato die Unfallursache.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 26.06.2019