Ungeklärter Verkehrsunfall

Hardheim.Zwischen Hardheim und Höpfingen – in einer langgezogenen Linkskurse nach dem Hardheimer Ortsausgang – gab es am Samstag gegen 17 Uhr einen Unfall. Der Fahrer eines Skoda Oktavia sowie der Fahrer eines Audi A4 Avant fuhren auf der zweispurigen Fahrbahnbeide in Richtung Höpfingen. Klar ist dem Pressebericht der Polizei zufolge bisher nur, dass beide Fahrzeuge beim Überholvorgang des Skodafahrers aneinandergeraten sind und der Skoda hierbei, aus bislang nicht bekannter Ursache, erst weit in einem angrenzenden Acker zum Stillstand kam. In dem Audi saßen zwei kleine Kinder und ein Säugling.

Beide Fahrzeugführer beschuldigen sich gegenseitig, der jeweils andere hätte den Unfall verursacht. Zeugen sollen sich unter Telefon 06281/9040 beim Polizeirevier Buchen melden.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 13.11.2018