Unterbrechung zu weiterer Recherche

Hardheim.Beim Besuch der Fernsehsendung „Meister des Alltags – das SWR-Wissensquiz“ in den Studios in Baden-Baden mit Moderator Florian Weber erlebten die Teilnehmer einer von der VHS Hardheim organisierten Fahrt, wie zeitaufwändig die Entstehung einer einzelnen, etwa 30-minütigen Sendung sein kann, um allen Anforderungen gerecht zu werden. Denn bei zwei Themen im Zusammenhang mit Fragen zu den Themen „Äpfel“ und „Unterschriften“ ergaben sich trotz allen vorausgegangen sorgfältigen Recherchierens erst im Lauf der Aufzeichnungen Unklarheiten. Im Bemühen um möglichst auch sachlich einwandfreie und fehlerfreie Antworten und Lösungen musste die Aufzeichnung unterbrochen und im Verlauf der Pause sorgfältig weiter recherchiert werden. Dies verlängerte dann selbstverständlich auch die gesamte Dauer der Aufzeichnung der Sendung, so dass der schon zur Einstimmung eingesetzte „Stimmungsmacher“ sich alle Mühe geben musste, die Besucher bei Laune zu halten. Dem Rateteam gehörten Enie von Meisklokje, Alice Hoffmann, Bodo Bach und Giovanni Zarella an.

Dem Besuch des SWR ging ein Aufenthalt in Baden-Baden voraus, zudem nutzten Teilnehmer die Möglichkeit zum Besuch des Burda- Museums mit seiner derzeitigen Ausstellung von Werken von bekannten Malern der „Künstlervereinigung „Die Brücke“. Z

