Unterhaltsamer Abend, der in Erinnerung bleibt

Hardheim.Stefan Müller-Ruppert begeisterte am Dienstag im stimmungsvollen Ambiente der Außenanlage des „Bahnhof 1910“ von Bernadette Balles die zahlreichen Zuhörer aus Hardheim und Umgebung mit seinen Texten und literarischen Köstlichkeiten zum Thema „Still ruht die Stadt...es wogt die Flur“.

Bewundernswert dabei war die sorgfältig durchdachte Zusammenstellung all seiner für einen stimmungsvollen und unterhaltsamen Abend ausgewählten Beiträge. Diese präsentierte er mit entsprechender sprachlicher Akzentuierung und Betonung sowie mit seinen sonstigen, weit reichenden künstlerischen Begabungen und Fähigkeiten als Sänger, als Lektor und auch als Schauspieler.

Liebenswerte Gedanken

Mit Erich Kästners liebenswerten Gedanken zum Monat „Juli“ aus dessen Büchlein „Die 13 Monate“ ließ Müller-Ruppert die Natur und die Menschen, die sie erleben, in sympathischer Weise lebendig werden.

Der „Zeit“ entnommen hatte er den köstlichen Beitrag „Ohne Schuhe und endlich durch den Sommer“ ganz im Sinne der stark beanspruchten Füße, die sich allerdings auch wünschen, ohne Tritt in den Hundekot durch den Sommer zu kommen.

Welche Konsequenzen sich gemäß dem Beitrag beim Tragen von „Stringtangas in den Po-Backen“ eröffnen, amüsierte ebenso wie die humorvolle Erläuterung, warum Urlaubswein zu Hause überhaupt nicht mehr schmeckt.

Zum köstlichen literarischen Genuss wurde für die Zuhörer anschließend Harald Hursts „Weingroßvater Ludwig“, der wohl wusste, welchen Genuss im Mund ihm ein guter Wein eröffnet, und ihn erkennen ließ, dass es die „Engele“ mit ihm besonders gut meinen.

Dann konnten sich die Besucher bei Hackes Betrachtung „Warum ich grillen hasse“ prüfen, inwieweit sich bei ihnen die gleichen Gedanken und Fragen auftun.

Die Bedeutung und den Sinn beim Verhalten von „Amselweibli und Amselmännle“ und deren gegenseitiges Verstrubbeln zu klären, waren Vater und Mutter in Anbetracht der Fragen ihrer jungen Tochter bemüht. Allerdings schienen die Vergleiche mit der Mischung von Apfelsaft und Sprudel und die Entstehung einer Schorle sowie die Übertragung des Ergebnisses auf die Menschen die Probleme der Tochter nicht zu lösen, wie der vergnügliche Beitrag gleichen Titels von Otmar Schnurr verdeutlichte.

Wünschen allerdings konnten sich die Zuhörer anschließend, dass ihnen die gleichen, weniger erfreulichen Erfahrungen wie dem Pubertier Carla bei deren Bemühen um ein sagenhaftes „Candle Light Dinner“ erspart bleiben, von dem Jan Weiler zu erzählen wusste. Klar war ihnen allerdings die Lösung, als sie davon hörten, dass Carla sich zur Realisierung dieses Ziel nur einer Bifi bedient hatte.

Das „Schicksal“ einer Christbaumkugel, um die sich „man“, „ jemand“ oder „einer“ eigentlich hätte bemühen sollen, und die nach ihrem Weg in den Keller und in eine Reisetasche und von dort im August zurückkommt und wegen des nicht mehr allzu fernen Weihnachtsfestes gleich vor Ort bleibt, amüsierte die Zuhörer sicherlich nicht zuletzt deswegen, weil sie schon ähnliche Erfahrungen gemacht haben, wie sie Axel Hacke in seiner Erzählung erleben ließ.

Anlässlich des Jubiläumsjahres zu Fontanes 200. Geburtstag interpretierte Stefan Müller-Ruppert drei kurze und beherzigenswerte Gedanken des Dichters, ehe sich der Künstler mit dem Reinhard Mey-Song „Poor old Germany“ zu profilieren wusste, in dem er die Intentionen „Auf den Müll ihr Bücher“ als Grund für seine durchaus verständliche, und natürlich keineswegs positive Bewertung deutlich werden ließ. Wie es ausgehen kann, wenn das „Pubertier im Alter“ sich das Ziel gesetzt und das Motto ausgegeben hat, „man müsste mal wieder etwas tun“, das aber dann halt doch scheitert, war ein weiteres vergnügliches Angebot von Müller-Ruppert.

Mit „Ermpftschnuggn Troda Teil 1 und Teil 2“ von Jochen Malsheimer reine Wortgewitter serviert bekam das Publikum im weiteren Verlauf des Abends. Dabei erlebte es absurde sprachliche Zusammenhänge aus dem alltäglichen Leben und aus den Erfahrungswelten des Neandertalers in komischen und linguistischen Verschlingungen, während sich aus Frank Gossens Text Tante Marthas nachdrücklicher Wunsch und praktische Ratschläge als Empfehlungen für das Leben mitnehmen ließen.

Wie „Die Bademeister“ einem weiteren Text gemäß die Badenden bestimmten Typen, wie Posern oder Kampfschwimmern, zuordnen, erklärte Stefan Müller-Ruppert den Zuhörern anschließend.

Ebenso vergnüglich ging es dann weiter mit „Amorgos und Balkoniene“ sowie mit den Kindheitserinnerungen „Beim „Habber-Dräsche“ des von dem vielseitigen Künstler immer wieder gern zitierten Schneebergers Josef Knapp mit dessen Darstellung all der damit verbundenen Gegebenheiten und Unannehmlichkeiten in der Vergangenheit.

Köstlich war die Persiflage auf Goethes „Faust“ und die lustige Abhandlung des Geschehens in acht Minuten sowie die Erinnerung an die bekannten Auseinandersetzungen des „schwarzen“ Pfarrers Don Camillo mit dem „roten“ Bürgermeister Peppone in italienischen Gefilden und das Bemühen von Don Camillo nach der Rücksprache mit seinem „Chef“ bei der Beichte eine Möglichkeit zu haben, herauszufinden, wer ihn verprügelt hat. Dabei muss er zur Kenntnis nehmen, dass die Hände nur dem Segnen dienen dürfen,doch fällt ihm gleich ein, dass er auch die Füße in der Auseinandersetzung mit Peppone einsetzen kann.

Den Duft von „Espresso“ zauberte Stefan Müller-Ruppert mit seinem Atmosphäre schaffenden Text „Die Bar in Italien“ und mit deren sowie der verschiedenen Espressovarianten köstlicher Charakterisierung.

Die Rede war dann vom „American Dream“ gemäß Klaus Hoffmann und von der Lust am „Camping und Reisen“ auf dem Weg nach Italien mit Darstellung all der gemäß im österreichischen Dialekt gestalteten Darstellung unerlässlichen Notwendigkeiten beim Campen, weil man ja sonst Camping doch schließlich satt hat.

Da gab es dann noch den „Linsesong“ mit all den Details zur Zubereitung der „Linse und Spätzle“ und die Zusicherung: „ich komm immer drüber nei“, ehe der lang anhaltende Applaus den Künstler zur köstlichen Zugabe um den verdrehten Schmetterling und seiner Umwandlung in den „Metterschling“ von Mira Lobe veranlasste.

Stefan Müller-Ruppert nutzte im Verlauf des Abends auch die Gelegenheit zu „Werbeblocks“ und konnte sich seinerseits über die Dank- und Lobesworte von Bernadette Balles für die begeisternde Programmgestaltung freuen, nachdem er die Besucher mit einem höchst unterhaltsamen Abend beschenkt hatte.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 03.08.2019