Unterwegs an der Mainschleife

Schweinberg.Auf froher Fahrt war am Samstag die VdK-Ortsgruppe Schweinberg, deren Jahresausflug bei bestem Wetter in den fränkischen Teil Bayerns führte. Am Morgen begrüßte Vorstandsmitglied Willi Baumann im Bus die Gruppe und trumpfte unterwegs mit seinem großen Fachwissen zu Land und Leuten auf.

So gab er bekannt, dass der Main früher breit, aber seicht und daher zwischen Bamberg und Würzburg erst nach dem Bau von Staustufen schiffbar war.

In Volkach am Main nahmen die Ausflügler an einer lebhaften wie informativen Stadtführung teil, in deren Rahmen die Pfarrkirche St. Bartholomäus und Georg, das „Schelfenhaus“ und das historische Ensemble am Marktplatz besichtigt wurden.

Nach dem Mittagessen brach man zur Rundfahrt auf der „MS Undine“ rund um die Mainschleife auf und genoss das Panorama auf steile Weinberge und die bekannte Wallfahrtskirche Maria im Weingarten. Auf der Rückfahrt nahm die Gruppe in einem Heidingsfelder Weingut eine herzhafte Brotzeit ein, ehe Baumann allen Teilnehmern für den gelungenen Tag dankte. ad

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 11.10.2018