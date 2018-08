Unvergessliche Tage für die Teilnehmer

Hardheim.Unvergessliche Ferientage unter dem Motto „Asterix und Obelix erleben“ ließ die DLRG-Ortsgruppe mit ihrem ambitionierten großen Betreuerteam im Verlauf einer Ferienwoche 57 „daheimgebliebenen“ Jungen und Mädchen.

Geboten wurde diesen in der letzten Woche ein einfalls- und abwechslungsreiches Ferienprogramm auch immer wieder mit Bezug zum gewählten Motto. Zudem wurde die DLRG bei ihrem Angebot auch von verschiedensten Seiten wie zum Beispiel von der Gemeinde und besonders nachdrücklich auch von der Feuerwehr wohlwollend unterstützt.

Denn gerade Letztere war im Verlauf des Donnerstagnachmittags mit einem Großaufgebot an Akteuren und Fahrzeugen vertreten und sorgte mit mancherlei Information und Mitmachmöglichkeiten für unvergessliche Eindrücke und Erlebnisse, wie zum Beispiel mit der Möglichkeit mit der Auffahrt auf der Drehleiter in die Höhe von über 50 Meter.

Gleichzeitig verdeutlichten die Feuerwehrmänner die Bedeutung der Feuerwehr und ihrer Einsatz- und Hilfsmöglichkeiten und warben in sympathischer Weise für diese unverzichtbare Hilfsorganisation.

Ebenfalls in besonders guter Erinnerung bleiben wird den Jungen und Mädchen auch der ganztägige Ausflug mit Besuch und Führung in der Burg Guttenberg und der mit dem Ausflug verbundene Besuch des Abenteuerspielplatzes in der Klinge in Seckach.

Aber auch im Verlauf aller anderen Tage war für dankbar angenommene Aktivität wie zum Beispiel bei kreativem Basteln und bei Sport, bei der ganztägigen Ortsrallye mit Aufenthalten an Ortsbild prägenden Plätzen und Stellen der Gemeinde und bei den plangemäß angesetzten Wanderungen mit dem Ziel Schweinberg und dem Bauernhof Mohr sowie bei der Nachtwanderung mit abschließendem Mitternachtsbuffet.

Besonders bei diesem, aber auch bei den täglich in der Ferienfreizeit gebotenen, selbst zubereiteten Mahlzeiten stellte das Küchenteam unter Leitung der kompetenten Damen Karin Englert und Daniela Jodlowski seine Kochkünste unter Beweis und sorgte für die bei Kindern beliebten Mahlzeiten.

Ein Lagergottesdienst und der Familiennachmittag am Samstag mit dem Dank an die DLRG-Ortsgruppe und an deren unermüdliche Akteure beschloss die anerkennenswerte Ferienfreizeit, die Bürgermeister Volker Rohm bei seinem Besuch alljährlich in den großen Ferien als nahezu für unverzichtbar und als lobenswerten Beitrag und als anerkennens-und lobenswertes Angebot für Daheimgebliebene einstufte und lobte. Z

© Fränkische Nachrichten, Montag, 20.08.2018