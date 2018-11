Unvorstellbare Freiheitsbeschränkungen

Zum 80. Jahrestag der Reichspogramnacht beleuchteten die FN die Geschehnisse in Hardheim. Im heutigen dritten und letzten Teil der Serie geht es um die Zeit nach dem 9. November 1938.

Hardheim. Am stärksten hatte der Einzelhandel unter der Arisierung zu leiden. Von den rund 50 000 jüdischen Geschäften im ganzen Reich, waren bis zur Verordnung zur „Ausschaltung der Juden aus dem deutschen Wirtschaftsleben“ vom 12. November 1938 nur noch 9000 übrig. Ab dem 1. Januar 1939 war den Juden das Betreiben von Einzelhandelsgeschäften, ebenso das Anbieten von Waren und gewerblichen Leistungen auf Märkten und Festen sowie das Führen von Handwerksbetrieben komplett untersagt.

Enteignung und Emigration

Der Enteignung sollte die Ghettosierung und schließlich die Deportation und Vernichtung folgen. Die Enteignung sollte mit der vollständigen „Arisierung“ aller jüdischen Einzelhandelsgeschäfte, dann der Fabriken und Beteiligungen beginnen.

In wenigen Tagen folgte ein wahrer Katarakt von Anordnungen und Erlassen, Befehlen und Verboten. So durften Juden nicht mehr den Wald betreten, keine Eisenbahn mehr benutzen und mussten schließlich den gelben Judenstern an der Kleidung tragen. Es ging sogar so weit, dass das Bezirksamt in Buchen am 30. November 1938 anordnete, dass es allen deutschen und staatenlosen Juden verboten sei, am Tag der Nationalen Solidarität in der Zeit von 12 bis 20 Uhr öffentliche Straßen und Plätze zu betreten.

Viele jüdischen Einwohner Hardheims spürten, wie ihre Glaubengenossen in anderen Städten des Reiches auch, den raueren Wind, der ihnen seit 1933 immer mehr und immer hasserfüllter entgegenschlug, und versuchten nach und nach auszuwandern. Wer Familienangehörige in den USA hatte, war besser dran, denn er konnte möglicherweise über sie ein Einreisevisum und auch eine Aufenthaltserlaubnis bekommen.

Wer diese Kontakte nicht besaß, zog eine Emigration nach Holland, nach Südamerika oder gar nach Palästina vor. Die schlechtesten Karten hatten die Juden gezogen, die nach Holland emigrierten und dort nach dem Einmarsch und der Besetzung durch die Deutsche Wehrmacht aufgegriffen und in die Konzentrationslager im Reich und in die endgültige Vernichtung verschleppt wurden.

Aus Hardheim wanderten in der Zeit vom 31. Januar 1933 bis zur Pogromnacht am 9. November 1938 etwa 17 jüdische Bürger in die Vereinigten Staaten aus, so dass von den am 31. Januar 1933 in Hardheim wohnhaften 55 Personen jüdischen Glaubens nur noch 35 am 31. Dezember 1938 hier wohnhaft waren.

Der NS-Staat förderte und bremste die Auswanderung der deutschen Juden gleichzeitig. Die Verdrängung aus dem Wirtschaftsleben förderte einerseits den Willen zur Emigration, aber Vermögenskonfiskationen und ruinöse Abgaben wie Reichsfluchtsteuer und Judenabgabe hemmten andererseits die Auswanderungsmöglichkeiten. Kein Immigrationsland war an verarmten Einwanderern interessiert und zudem befürchteten sie soziale Probleme durch die aus Deutschland vertriebenen Juden.

Arisierung

In der Folgezeit versuchten immer mehr Juden, ihr Vermögen zu veräußern. Die Betriebe wurden in der Regel zu einem Bruchteil ihres Wertes in die Hände nicht jüdischer Nachfolger überführt (arisiert) oder aufgelöst. Für die Juden bedeutete das auf jeden Fall den Ruin, denn auch über den Verkaufserlös konnten sie nicht verfügen, weil er auf Sperrkonten eingezahlt und später zugunsten des Deutschen Reiches konfisziert wurde.

In Hardheim wurden bis zur Pogromnacht sieben Betriebe und rund fünf Monate danach weitere vier Betriebe und damit der Rest der jüdischen Unternehmen mehr oder weniger unter Zwang veräußert.

Reichsführer SS, Reichsminister der Finanzen und Reichsminister des Innern brachten ständig neue Anweisungen und Befehle, um eine Auswanderung/Ausreise mit möglichst vielen Hindernissen abzulehnen. Die Erteilung eines Ausreisesichtvermerks wurde grundsätzlich von dem Vorliegen einer Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamts abhängig gemacht, dass wirklich alle Steuerschulden beglichen waren. Dazu gehörten die Judenvermögensabgabe und die anteilige Judenbusse – einer Sühneleistung in Milliardenhöhe im Deutschen Reich (Durchführungsverordnung vom 21. November 1938).

Aber selbst, wenn alle Steuerschulden beglichen waren und auch keine weiteren Schulden im Reich bestanden, konnte die Ausstellung eines Auslandsreisepasses versagt werden, wenn es polizeiliche Dienststellen verhinderten.

Immer wieder forschten die staatlichen Stellen nach Vergehen gegen die Devisenbestimmungen und nach Fällen von Wirtschaftssabotage. Ein besonderes Augenmerk richteten die Zollbehörden auf den Grenzverkehr mit der Schweiz, denn es wurde bekannt, dass bei Geschäftsbeziehungen mit diesem Lande die Zahlungen nicht an die Juden im Inland erfolgten, sondern in der Schweiz auf Bankkonten für eine künftige Ausreise „geparkt“ wurden.

Gängelungen

Im Inland richteten Steuer- und Wirtschaftsverwaltungen ihr Augenmerk insbesondere auf Veräußerungsgeschäfte der Metzger und Viehhändler, auf den Handel von großen Edelsteinen, Perserteppichen und auf Grundstücksgeschäfte.

Gestapo, Polizei und Fahndungsstellen richteten vor allem ihre Aufmerksamkeit auf fluchtverdächtige Personen, die „vorbereitende Handlungen“ zum Zwecke der Umgehung der Reichsfluchtsteuer tätigten.

Auch Schmuck, Juwelen, Antiquitäten mussten die Juden zwangsweise verkaufen, wobei die Preise meist weit unter Wert waren. Über Wertpapiere und Aktien durften sie nicht mehr verfügen. Jüdischen Arbeitnehmern wurde gekündigt.

Die zunehmende Verarmung der deutschen Juden wurde von den Behörden ausgenutzt, um Zwangsarbeit anzuordnen.

Besonderes Interesse hatten die Behörden, wie die verarmten Juden so „über die Runden kommen“. Die Bürgermeister wurden angewiesen mitzuteilen, ob die Kommune die anwesenden Juden aus öffentlichen Mitteln unterstützen würden oder ob bekannt sei, dass sie vom Israeltischen Wohlfahrtsverband oder von Privatleuten Leistungen erhielten.

Am 12. November 1938 teilte der Hardheimer Bürgermeister Bermayer mit, dass als einziger Jude der Siegmund Simon und dessen Frau in der Walldürner Straße, beide über 62 Jahre alt, nach der Entziehung ihres Gewerbes vermögenslos seien und von der Gemeinde wöchentlich acht Reichsmark sowie vom israelitischen Wohlfahrtsverband monatlich mit 15 Reichsmark unterstützt würden.

Extreme Einschränkungen

Auch über die Witwe Halle, die mit zwei Töchtern Ernestine und Helene und dem Sohn Samuel in der Wertheimer Straße einen gemeinsamen Haushalt führte, wurden Erkundigungen eingezogen. Mit kleinen Renten der beiden Töchter mussten sie sich durchschlagen, weil weder die öffentliche Hand, noch der israelitische Wohlfahrtsverband Unterstützung leisteten. Weder vom arbeitslosen Sohn Samuel, noch von den anderen, auswärts wohnenden Söhnen der Halle sei eine Hilfe zu erwarten. Der eine habe selbst drei Kinder und die übrigen seien auf den Weg in die Vereinigten Staaten, berichtete der Bürgermeister.

Die Skala der Drangsale der Juden war damit noch lange nicht erschöpft. Am 30. April 1939 begannen mit dem „Gesetz über Mietverhältnisse mit Juden“ die Vorbereitungen der Zusammenlegung jüdischer Familien in sogenannte „Judenhäuser“. Während das in Hardheim unterblieb und alle Juden bis zu ihrem Abtransport nach Gurs in ihren Wohnungen verbleiben durften, wurde in der Nachbargemeinde Königheim ein solches Judenhaus eingerichtet.

Mit Kriegsbeginn am 1. September 1939 unterlagen die Juden einer Ausgangsbeschränkung und durften im Sommer ab 21 Uhr und im Winter ab 20 Uhr ihre Behausung nicht mehr verlassen. Am 20. September war ihnen der Besitz von Rundfunkempfängern und Telefonapparaten verboten, weil sie ja als Feinde des Reichs galten. Ab Dezember 1938 war ihnen auch das Autofahren und der Besitz von Kraftfahrzeugen untersagt, später sogar verboten, Haustiere zu halten und Leihbüchereien zu nutzen. Schließlich musste jeder Jude ab dem sechsten Lebensjahr vom 15. September 1941 an, einen gelben Stern auf der Kleidung aufgenäht tragen.

Damit nicht genug: Juden hatten bei Anträgen an Behörden oder Parteistellen unaufgefordert auf ihre Eigenschaft als Jude hinzuweisen sowie Kennwort und Kennnummer ihrer Kennkarte anzugeben, oder falls die Anträge mündlich erfolgten, unaufgefordert ihre Kennkarte vorzulegen. Selbst für den Fall, dass ein Jude von einer dritten Person vertreten wurde, hatte der Vertreter unaufgefordert auf die Eigenschaft des Vertretenen als Jude hinzuweisen und dessen Kennwort anzugeben und die Kennkarte vorzulegen.

Kennkarte

Der Polizeipräsident von Berlin ordnete am 14. August 1940 reichsweit an, dass von den Juden bei „jeder sich bietenden Gelegenheit“ verlangt werden solle, die Kennkarte vorzulegen. „Können Juden nicht sofort die Kennkarte vorzeigen, so haben sie sich strafbar gemacht.“

Selbst beim Betreten einer Dienststelle habe ein Jude seinen Ausweis zu zücken und sich dem Beamten gegenüber sofort als Jude erkenntlich zu machen. „Die Kennkarte ist so zu halten, dass das auf der ersten und zweiten Seite der Karte aufgedruckte „J“ deutlich zu sehen ist.“ Die Kennkarte war unaufgefordert vorzulegen. War dazu erst eine Aufforderung nötig, war das bereits ein Straftatbestand.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 15.11.2018